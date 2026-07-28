동양, 주요 경영진 자사 주식 매입

AI 핵심 요약beta
- 동양 경영진이 28일 자사주 매입을 추진했다.
- 정진학 대표 등 임원들, 지난달부터 장내 매수했다.
- 회사 측은 저평가 판단에 매입을 지속하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 유진그룹 계열 코스피 상장사 동양이 경영진의 자사주 매입을 추진하고 있다고 28일 밝혔다.
정진학 대표이사를 비롯한 주요 임원들은 지난달부터 자사주를 장내에서 매수하고 있다. 전일까지 경영진이 취득한 자사주는 총 757만126주에 달한다.
회사에 따르면 우리금융 투자 성과와 글로벌 벤처캐피털(VC) 투자, 친환경 레미콘 및 인공지능(AI) 데이터센터 등 사업 추진에도 불구하고 기업가치가 시장에 충분히 반영되지 않았다고 판단했다. 특히 이사회 의장인 황이석 사외이사도 지난해 5월부터 자사주를 매입하고 있다.
회사 관계자는 "장부상 순자산가치가 700억원을 넘지만 현재 기업가치에 충분히 반영되지 않았다"며 "주요 임원들이 자발적으로 자사주 취득에 나섰다"고 설명했다. 이어 "향후에도 자사주를 지속적으로 매입할 계획"이라고 덧붙였다.
동양은 건자재·건설·플랜트 사업을 기반으로 개발자산 운용과 신규 성장사업을 전개하고 있다. 김포와 인천 레미콘 생산시설에 탄소저감 콘크리트 기술인 카본큐어를 적용해 친환경 건자재 경쟁력을 높이고 있으며, 부천 삼정동 AI 데이터센터 사업을 시작으로 데이터센터 개발·시공 사업을 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com