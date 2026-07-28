노랑풍선, 미술 전문가 동행 프랑스 여행 상품 출시

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 28일 김기완 도슨트와 프랑스 미학 여행 7일을 선보였다.
- 10월 28일 단 한 차례 출발하는 소규모 테마여행이다.
- 모네·고흐 발자취를 따라가며 전 일정 해설을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 전시해설가 김기완 도슨트와 함께하는 '프랑스 미학 여행 7일' 상품을 선보인다고 28일 밝혔다.
노랑풍선은 이번 상품이 모네와 고흐 등 인상주의와 후기 인상주의 거장들의 발자취를 따라가는 프리미엄 테마여행이라고 설명했다. 오는 10월 28일 단 한 차례 출발하는 일정으로 소규모로 운영된다.
노랑풍선에 따르면 최근 여행 시장에서는 특정 관심사를 깊이 있게 경험하려는 테마여행 수요가 증가하고 있다. 특히 전문가의 해설과 현장 체험을 결합한 콘텐츠형 여행이 문화·예술 애호가들의 관심을 받고 있다. 노랑풍선은 지난해 역사 커뮤니케이터 썬킴과 함께한 역사 기행을 통해 전문가 동행 테마여행에 대한 고객들의 높은 관심을 확인한 후, 이번에는 미술 분야로 영역을 확장했다.
이번 여행의 가장 큰 특징은 전 일정 동안 김기완 도슨트가 동행한다는 점이다. 김기완 도슨트는 신화와 역사, 음악, 건축, 문학 등 다양한 인문학적 요소를 연결하는 입체적인 해설로 알려진 전시해설가다. 예술의전당과 세종미술관, 롯데뮤지엄 등 주요 전시에서 해설을 진행했으며, 문화예술 플랫폼 토커바웃아트 도슨트로 활동 중이다.
여행은 미술관 감상을 넘어 화가들이 실제 머물며 영감을 얻었던 공간을 직접 찾아가는 일정으로 구성됐다. 파리의 마르모탕 모네 미술관과 바르비종 예술가 마을에서 인상주의 이전 프랑스 화단의 흐름을 살펴보고, 모네가 직접 가꾼 지베르니의 집과 정원, '루앙 대성당' 연작의 배경이 된 루앙 구시가지를 둘러본다.
또한 파리의 오르세 미술관과 오랑주리 미술관에서는 모네, 르누아르, 드가, 세잔 등 인상주의 대표 작품을 감상하고, 튈르리 정원과 세느강 유람선을 통해 예술과 도시의 풍경을 함께 경험한다. 빈센트 반 고흐가 생애 마지막 시간을 보낸 오베르 쉬르 우아즈에서는 라부 여관의 고흐 방과 고흐·테오 형제의 묘지를 방문한다.
상품은 아시아나항공 직항편을 이용하며 인솔자가 전 일정 동행한다. 노팁·노옵션·노쇼핑으로 운영되고 가이드와 기사 경비를 포함해 여행 자체에 집중할 수 있도록 구성했다.
노랑풍선 관계자는 "지난해 역사 전문가와 함께한 테마여행을 통해 콘텐츠의 중요성을 확인했다"며 "앞으로도 다양한 분야의 전문가들과 협업해 여행과 문화 콘텐츠를 접목한 차별화된 테마여행을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com