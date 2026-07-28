텔콘RF제약, 50억원 규모 3자배정 유상증자 완료

AI 핵심 요약beta
- 텔콘RF제약이 28일 에버코어 대상 50억 유증을 완료했다
- 회사는 유증으로 지배체계 재정비와 재무부담 완화를 추진했다
- 위장관보호제 중심 성장세 속 인프라 투자로 경쟁력 강화에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 텔콘RF제약이 에버코어인베스트먼트홀딩스를 대상으로 50억원 규모의 제3자배정 유상증자를 완료했다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 유상증자를 통해 그룹 지배체계를 재정비하고 사업 경쟁력을 강화할 계획이다. 이번 유상증자로 발행된 신주는 보통주 232만9916주이며 주당 발행가는 2146원이다. 발행 신주는 상장일로부터 1년간 보호예수된다.
회사는 유상증자와 동시에 그룹 차원의 자본 재편과 계열사 간 출자 관계를 효율적으로 정비했다고 설명했다. 계열사 간 대여금 일부를 출자전환 방식으로 정리해 재무 부담도 완화했다.
제약사업부는 위장관보호제 제품군을 중심으로 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 생산 및 물류 인프라 투자도 확대 중이다. 생산성 향상을 위한 팔레타이저 구축과 수탁사 제품 입·출고 효율을 높이기 위한 2천셀 규모 하이랙 창고 신축이 진행 중이다.
회사 관계자는 "이번 유상증자는 그룹 내 출자 관계를 효율적으로 정비하고 안정적인 지배체계를 구축하기 위한 전략적 결정"이라며 "명확해진 지배체계를 토대로 경영 효율성과 사업 경쟁력을 높이고 기업가치와 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com