BC카드, 금융권 최초 자체 개발 AI 플랫폼 오픈소스 전환

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 28일 자체 AI 플랫폼 BCGPT WebUI 소스코드를 금융권 최초로 전면 공개했다
- 정부 소버린 AI 정책에 맞춰 규제 준수형 에이전틱 AI 플랫폼으로 국내 금융 AI 자립과 생태계 활성화를 목표로 했다
- 다중 AI 교차 검증·7단계 보안·검색 최적화 등 고도화 기술을 갖추고 글로벌 개발자 피드백을 반영해 MoAI 솔루션 중심 B2B 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = BC카드가 자체 개발한 AI 플랫폼 'BCGPT WebUI'의 소스코드를 전면 공개했다고 28일 밝혔다.
금융권에서 핵심 AI 플랫폼을 오픈소스로 공개한 것은 이번이 처음으로, 이는 정부가 추진 중인 '소버린 AI' 정책에 발맞춰 국내 금융 AI 기술의 자립과 생태계 활성화를 이끌겠다는 취지다.
이번에 공개된 'BCGPT WebUI'는 문서 검색과 질의응답은 물론 콘텐츠 생성과 다중 AI 협업까지 하나의 환경에서 제공하는 에이전틱 AI 기반 통합 플랫폼이다.
BC카드는 핵심 AI 자산을 무상으로 공개해 글로벌 개발자 커뮤니티와 기술을 공유하며 검증받을 계획으로, 이를 통해 해외 플랫폼 의존도를 낮추고 국내 금융 AI 기술의 경쟁력을 대폭 끌어올린다는 전략이다.
특히 이 플랫폼은 설계 단계부터 국내 AI 법규와 금융권 가이드라인을 반영해 AI 생성물 표시와 답변 사실 검증, 위험 관리 체계 등 필수 규제 대응 기능을 기본으로 탑재했다. 이는 서비스를 먼저 출시한 뒤 규제를 사후 보완하던 기존 방식에서 벗어나 개발 단계부터 규제 준수를 내재화한 '규제 준수형 AI 플랫폼'을 구현해낸 결과다.
아울러 국내 기업 환경에 맞춘 기술 고도화도 이뤄졌다. 다중 AI 교차 검증을 통한 답변 정확도 향상과 환각 현상 차단을 위한 자동 품질 검증은 물론, 7단계 보안 체계와 국내외 18개 검색엔진 연동을 통한 검색 최적화 기능까지 다각도로 갖췄다.
또한 보안과 규제 준수를 엄격히 기하고자 사내 업무망과 분리된 외부 개발망에서 오픈소스를 개발하고 공개 자산을 별도로 관리하는 등 금융당국의 망분리 규정도 완벽히 준수했다.
글로벌 커뮤니티에서 검증된 우수 코드는 별도의 검증 절차를 거쳐 기업용 AI 플랫폼인 'MoAI' 솔루션에 적용할 수 있도록 했으며, 이 과정에서 외부 코드가 사내 시스템으로 직접 유입되지 않도록 물리적으로 분리된 운영 체계까지 구축했다.
BC카드는 이번 오픈소스 공개를 계기로 글로벌 개발자들의 피드백을 수렴해 AI 서비스 품질을 지속적으로 고도화하는 한편, 기업용 AI 플랫폼 'MoAI' 솔루션을 중심으로 기술 지원과 컨설팅 등 B2B 사업도 본격적으로 확대할 방침이다.
특히 AI 규제 대응 역량이 부족한 핀테크 및 일반 기업들을 대상으로 AI 플랫폼 구축과 운영 사업을 적극 발굴하고, 나아가 KT그룹사와의 AI 협업 역시 지속적으로 넓혀나갈 예정이다.
오성수 BC카드 AI데이터본부장은 "금융권 최초로 규제 준수형 AI 플랫폼을 공개해 국내 금융 AI 기술 자립에 기여하고자 한다"며 "글로벌 개발자들과의 협력을 통해 플랫폼을 고도화하고, AI 도입이 필요한 기업들을 대상으로 MoAI 솔루션 사업을 적극 확대하겠다"고 강조했다.
eoyn2@newspim.com