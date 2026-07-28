엠플러스, 美 글로벌 기업과 '전고체 배터리 조립 공정 장비' 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 엠플러스가 28일 미국 전고체 배터리 기업과 공동개발을 추진했다.
- 조립 공정 일부 장비를 공동 테스트하며 성능 검증을 진행했다.
- 회사 측은 장비 공급 실적 확대와 양산 수주를 노린다고 했다.
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전고체 양산 공정 애로 해결 기술 후속 협력
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 조립 장비 전문기업 엠플러스는 미국의 글로벌 전고체 배터리 기업과 전고체 배터리 조립 공정 장비 공동개발을 추진하고 있다고 28일 밝혔다.
이번 협력은 해당 기업의 요청에 따라 조립 공정 일부 장비를 대상으로 공동 테스트와 성능 검증을 진행하는 방식으로 이뤄지고 있다. 회사는 이를 계기로 글로벌 전고체 배터리 장비 시장에서 공급 실적을 확대하고 향후 양산 설비 수주로 협력을 이어간다는 계획이다.
엠플러스는 올해 초부터 전고체 배터리 셀 제조사들이 공통적으로 겪는 공정상 애로사항을 분석하고 이에 맞춘 장비 솔루션을 제안해왔다. 이번 공동개발은 이러한 기술 제안이 실제 협력으로 이어진 사례라고 회사는 설명했다.
이번 프로젝트는 지난 4월 공개한 전고체 배터리 양산 공정의 병목(보틀넥) 해결 기술 개발 이후 추가 고객사와의 협력으로 이어진 후속 성과이기도 하다.
엠플러스 관계자는 "전고체 배터리는 기존 액체 전해질 기반 배터리와 제조 공정이 달라 장비 업체의 기술 대응 역량이 중요하다"며 "이번 협력을 통해 글로벌 전고체 배터리 시장에서 장비 공급 레퍼런스를 확대하고 향후 양산 단계 수주로 이어질 수 있는 기반을 마련하는 데 주력하고 있다"고 말했다.
업계에서는 해당 기업이 최근 파일럿 라인 구축 등 전고체 배터리 관련 투자를 확대하고 있는 만큼, 이번 공동개발이 향후 양산 설비 공급으로 이어질 가능성에 주목하고 있다.
엠플러스는 이와 함께 피지컬 AI 확산에 대응해 기존 장비에 자율화 기술을 접목한 자율제조 시스템과 산업용 자율이동로봇(AIMR) 기반 무인화 장비 개발도 추진하고 있다. 회사는 국내외 주요 배터리 제조사와의 협력을 지속 확대하며 전고체 배터리 장비 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com