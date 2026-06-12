정청래, 광주서 몸 낮추며 책임론 정면돌파..."못난 자식 품어주는 호남에 감사"

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12일 5·18 국립묘지 참배 후 광주서 현장 최고위 개최

"호남은 민주당의 부모님과 같은 존재"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 책임론에 휩싸이며 사퇴 압박을 받고 있는 정청래 더불어민주당 대표가 정면돌파를 택했다.

정 대표는 12일 광주 5·18 국립묘지를 참배한 뒤 전남광주에서 현장 최고위원회의를 개최했다. 당대표 연임 도전을 앞두고 민주당의 전통적 지지 기반인 호남 민심을 다지기 위한 행보로 풀이된다.

정 대표는 이날 오전 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 전남광주 현장 최고위원회의에서 "호남은 민주당의 부모님과 같은 존재"라고 밝혔다.

정 대표는 "잘난 자식이든 못난 자식이든 늘 품어주시는 부모님처럼 민주당은 품어주고 아껴주시는 호남에 늘 감사드린다"며 "호남이 민주주의를 낳고 길러주셨듯, 호남이 민주당을 낳고 길러주셨다"고 말했다.

그는 "6·3 지방선거 결과에 나타난 민심을 겸허히 받들고 더 낮은 자세로 일신우일신하겠다"며 "부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 더 가다듬겠다. 5.18 민주화운동 희생정신이 헛되지 않도록 더 경건하게 성찰하겠다"고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB]

호남 지역 발전에 대한 적극적인 지원 의지도 재차 강조했다.

정 대표는 "전남광주통합특별시는 5극3특 체제의 단단한 선두주자"라며 "정부가 매년 5조원씩 4년간 20조원의 지원을 약속했는데 부족함이 없도록 과감한 재정적 인센티브 지원에도 당의 모든 역량을 쏟을 것"이라고 말했다.

최근 당내에서는 6·3 지방선거 결과를 둘러싸고 정 대표 책임론이 공개적으로 제기되고 있다. 특히 지난 10일 최고위원회의에서 정 대표가 '국민은 영원하고 정권은 짧다'고 발언한 것을 두고 이재명 대통령을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나오면서 당내 반발이 커지고 있다.

그러나 정 대표는 사퇴 압박에 물러서기보다 권리당원 비중이 높은 호남을 찾아 지지층 결집에 나서는 등 정면돌파를 택했다.

한 민주당 관계자는 "정 대표가 연임에 도전하면 전당대회 전에 사퇴할 것"이라며 "다만 그전까지 최대한 대표직을 유지한 채 선거운동을 하려는 것으로 보인다"고 설명했다.

강준현 민주당 수석대변인은 정 대표의 거취를 묻는 취재진 질문에 "다양한 의견을 경청했고 숙고 중"이라며 "충분히 입장을 정리하고 표명할 때까지는 기다려 주시는 것이 맞을 것"이라고 답했다.

jeongwon1026@newspim.com