전현희 의원 "정청래 '1인 1표제' 좌표찍기로 밤새 욕설·문자폭탄 받아"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 도입한 민주당 권리당원 1인 1표제에 대한 보완 필요성을 주장한 전현희 민주당 의원이 "당대표의 공개적 좌표찍기 대상이 되어 밤새 쏟아지는 욕설과 문자폭탄을 받았다"고 토로했다.

전 의원은 12일 페이스북을 통해 "서울과 영남 지선 패배를 반성하고 다음 총선과 대선 승리를 위해 '당원주권 1인 1표제'는 지키되 청년·중도층 민심을 담을 보완 방안을 모색해야 한다는 것은 누구나 공감할 민주당의 과제라 생각한다"며 이같이 밝혔다.

전현희 더불어민주당 의원[사진=뉴스핌DB]

전 의원은 "제 주장은 민주당이 함께 논의하고 숙의해서 대안을 마련하고 부족한 점은 보완해 승리하는 민주당으로 가자는 것"이라며 "당대표가 존재하지도 않는 '1인 1표 훼손죄'를 만들어 소속 의원들을 실명으로 공개 저격하고 당의 분열을 초래하는지 그 의도는 짐작되나 참으로 안타깝다"고 했다.

그러면서 "민주당은 첫째도 단합. 둘째도 단합. 단합만이 살 길"이라고 강조했다.

앞서 전 의원은 "민주당이 1인 1표제를 도입하며 가장 앞서가는 당원주권주의, 민주 정당의 모습을 보였는데 한편으로 국민의 일반적인 민심과는 좀 괴리되는 모습을 띠고 있다"며 1인 1표제에 대해 보완 필요성을 지적한 바 있다.

그러자 정 대표는 페이스북에 전 의원의 주장이 담긴 실명 기사 제목을 공유하며 "1인 1표제는 민주주의 그 자체"라며 "민주주의는 지켜져야 한다"는 글을 올렸다.

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