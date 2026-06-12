정청래 "보완수사권 전면 폐지" 선언...민주당 강성 지지층 집결 나서나

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이재명 대통령이 검찰 보완수사권 존치 여부에 대해 특정 입장을 고집하지 않겠다고 밝힌 가운데, 정청래 더불어민주당 대표가 보완수사권 전면 폐지 입장을 분명히 했다.

6·3 지방선거 책임론을 정면 돌파하는 동시에 검찰개혁 완수를 요구하는 강성 지지층의 결집을 꾀하려는 의도로 보인다.

정청래 더불어민주당 대표 [사진=정청래 알콩달콩 페이스북]

정 대표는 12일 자정께 자신의 페이스북에 '보완수사권 전면 폐지'라는 짧은 메시지를 통해 이같이 밝혔다.

검찰 보완수사권 존치 여부는 민주당이 추진하는 검찰개혁의 일환으로 당내에서도 적잖은 이견이 제기됐다.

최근 6·3 지방선거 이후로 미뤄졌던 형사소송법 개정 논의가 재개되자 이재명 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 "검찰의 권한을 배제해야 하는 것은 맞지만 국민이 피해를 봐서는 안 된다"며 "결론은 국회에 맡길 것"이라는 입장을 밝혔다.

아울러 "정부가 특정 입장을 고집하기보다 국회에 넘겨 충분히 논의하도록 하는 것이 바람직하다"고 말했다.

이 대통령과 정부는 보완수사권의 제한적 필요성을 어느 정도 인정하는 입장이지만, 민주당 내 강성 인사들의 반발로 보완수사권 문제가 내부 갈등 요인으로 떠오르며 여당의 결정을 존중하겠다고 한 발 물러난 상태다.

이러한 상황에서 정 대표가 전면 폐지를 선언하며 지지층 결집에 나선 것으로 해석된다.

정 대표는 이날 권리당원 비중이 높은 광주·전남에서 현장 최고위원회의를 개최하며 지방선거 책임론 및 조기 사퇴론에 대한 정면 돌파에 나설 것으로 전망된다.

jeongwon1026@newspim.com