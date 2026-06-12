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염태영, 정청래 직격..."연임 나서려면 전준위 구성 전 당대표 사퇴가 기본상식"

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  • 염태영 더불어민주당 의원은 12일 정당지지율 역전 책임이 당에 있다며 정청래 대표의 조기 사퇴를 촉구했다.
  • 그는 지방선거 결과를 민주당의 사실상 패배로 규정하고, 2030 세대 이탈과 안일한 선거 전략·당 대표 연임 행보를 강하게 비판했다.
  • 또 전당대회 공정성을 위해 전준위 구성 전 당 대표와 주요 당직자가 함께 물러나야 한다며 이재명 정부 성공을 위한 최소한의 도리라고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"전대 앞두고 사퇴 일정 밝히지 않는 것은 참 안쓰러운 일"
"정당 지지율 역전은 민주당이 그렇게 만든 것"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 염태영 더불어민주당 의원은 12일 지방선거 이후 정당 지지율 역전 현상에 대해 "내란 이후 내내 지리멸렬한 국힘이 뭘 잘해서 얻은 게 아니라 우리 당이 그리 만든 것"이라고 페이스북을 통해 비판했다.

그러면서 정청래 대표를 향해 "전국당원대회준비위원회 구성 전 당 대표 사퇴를 분명히 해야 한다"고 압박했다.

염태영 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

염 의원은 이날 자신의 페이스북에 "지방선거 전 대략 15% 이상 높았던 민주당의 정당지지도가 선거 직후인 지난 6~8일 실시된 조사에선 민주당 40.4%, 국민의힘 41.6%로 양당의 순위가 뒤집힌 결과가 나왔다"며 "믿기지가 않는다"고 밝혔다.

이어 "지난 8~9일 실시한 또 다른 조사에서도 양당의 격차가 0.5%로 비슷한 흐름을 보여준다"며 "정기조사 이래 가장 붙었고, 대통령 지지율도 선거 직전보다 10% 전후 떨어져 50% 수준"이라고 지적했다.

염 의원은 이번 지방선거 결과에 대한 당 대표의 평가도 비판했다. 그는 "이번 지방선거가 큰 승리라는 당 대표의 자평에 대해 대통령께서는 '최소한 성공은 아니다. 국민의 경고'라고 했다"며 "동의한다. 국민의 엄한 경고이자, 사실상의 패배"라고 강조했다.

그러면서 "대통령의 이런 의견에 당 대표는 '국민은 영원하고 정권은 짧다'고 응답했다"며 "설마 '대통령은 임기가 정해져 있지만, 나는 이제 시작이다'라는 말은 아니겠지요? 제 낯이 다 뜨거워지는 매우 듣기 거북한 발언"이라고 꼬집었다.

염 의원은 "선거 직후부터 이번 선거 결과를 민주당의 뼈아픈 패배로 받아들여야 한다고 지적해 왔다"며 세 가지 이유를 제시했다.

그는 "첫째, 당초 기대치에 훨씬 못미치는 결과라는 점. 둘째, 야당의 리더십이 붕괴된 상태임에도 민주당이 20대, 30대 젊은 층 남녀 모두로부터 크게 외면받고 있다는 점. 셋째, 선거일이 가까워지면 보수 지지층은 결집하고 양당 격차는 결국 좁혀진다는 사실을 간과한 채, 대통령의 지지율에 기대어 안일하게 대처했다는 점"이라고 설명했다.

또 "당 대표가 자신의 연임에만 관심을 둔 듯한 선거 운동과 부실한 경선 관리 등도 계속 지적되어 왔다"며 "가장 큰 우려는 기대 밖의 부진한 결과가 나오면 곧바로 국정동력이 약화될 수 있다는 점이었는데, 최근 여론조사는 이미 그렇게 드러나고 있다"고 목소리를 높였다.

염 의원은 현재 당 지도부의 대응에 대해서도 비판했다. 그는 "당 대표가 선임한 민주연구원장의 평가를 받겠다고 한다. 당장 내놓는 책임있는 대책도 없다. 궁색한 단결 구호만이 반복되고 있다"며 "그러는 사이 당 사무총장은 조직강화특위를 띄우겠다고 하고, 비공개 당무위에서는 당 대표 연임에 유리한 당규 개정안이 의결됐다"고 지적했다.

아울러 "의총에서도 이에 대해서는 단 한마디의 언급도 없었다"며 "경제와 외교, 그리고 조속한 국가 정상화 등 탁월한 국정운영 성과로 국민의 높은 지지를 받는 대통령이 앞으로도 4년의 임기를 남기고 있는데, 여당이 이를 지원하기는 커녕 비아냥대고 윤석열과 비교해 폄훼하는 일까지 서슴없이 벌어지니 도저히 납득할 수 없다"고 비판했다.

염 의원은 전당대회 일정과 관련해서도 우려를 표명했다. 그는 "현직 당 대표가 차기 전대 출마를 염두에 둔다면, 전준위 구성 전에 사퇴해서 선거관리의 공정성을 확보하는 것이 기본상식"이라며 "이재명 대통령도 2024년 당 대표 시절 전대 55일 전 사퇴하고 그 후에 전준위가 구성됐다"고 말했다.

그러면서 "연임에 나서는 당 대표는 선거에 직간접 영향을 미칠 수 있는 어떠한 일에도 손을 떼어야 마땅하다"며 "공정성을 의심받을 일은 애당초 하지 않는 것이 맞다. 당장 코 앞에 닥친 전당대회를 앞두고서도 사퇴 일정조차 명확히 밝히지 않는 것은 참으로 안쓰러운 일"이라고 강조했다.

염 의원은 "전국당원대회준비위원회 구성 전 당 대표 사퇴를 분명히 해야 한다"며 "당 대표가 선임한 주요 당직자와 함께 물러나는 것이 공정하다. 그것이 민주당의 미래를 위한, 이재명 정부의 성공을 위한 최소한의 도리"라고 촉구했다.

kimsh@newspim.com

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윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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