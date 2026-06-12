'수면 유산균' 앞세운 일동바이오사이언스, 연구 성과 공개

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벤쿠버서 열린 프로바이오타 아메리카 참가

프로바이오틱스 연구 등 포스터 3건 공개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹 건강기능식품 계열사인 일동바이오사이언스가 북미 마이크로바이옴 시장 공략에 나섰다. 최근 국제 학술지에 게재된 수면 질 개선 프로바이오틱스 연구 성과를 앞세워 글로벌 기능성 소재 사업 확대를 추진한다.

일동바이오사이언스는 지난 9일부터 11일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 '프로바이오타 아메리카 2026'에 참가해 자사의 마이크로바이옴 연구개발 성과와 기능성 소재를 소개했다고 12일 밝혔다.

일동바이오사이언스가 '2026 프로바이오타 아메리카(Probiota Americas)'에 참가했다. [사진=일동바이오사이언스]

프로바이오타 아메리카는 마이크로바이옴 분야의 학술 및 산업 교류를 위한 국제 행사로, 글로벌 제약·바이오·건강기능식품 기업들이 대거 참여하는 대표 박람회다.

일동바이오사이언스는 행사 기간 동안 프로바이오틱스와 포스트바이오틱스 관련 기술과 제품을 홍보하는 한편 최근 연구 성과를 포스터 형태로 발표했다.

주요 발표 내용은 바실러스 코아글란스 IDCC 1201(SPORABLE)의 수면 질 개선 관련 동물실험 및 인체 적용 시험 결과와 한국인 질 유래 신규 균주인 락티카제이바실러스 파라카제이 IDCC 3402의 안전성 연구 등이다.

특히 바실러스 코아글란스 IDCC 1201의 인체 적용 시험 결과는 최근 SCIE급 국제 학술지인 '뉴트리언트(Nutrients)'에 게재된 바 있다. 해당 연구 결과와 이를 활용한 기능성 소재를 함께 소개했다.

일동바이오사이언스는 이번 행사를 통해 자사의 연구개발 역량과 사업 경쟁력을 해외 시장에 알리는 동시에 신규 사업 기회를 모색했다. 회사는 연구 성과를 기반으로 기능성 소재와 제품 개발을 확대하고 해외 시장 진출에도 속도를 낼 계획이다.

2016년 설립된 일동바이오사이언스는 프로바이오틱스 기반 건강기능식품 전문 기업으로 5000종 이상의 균주 데이터와 다수의 특허, 원천기술을 확보하고 있다. 장 건강과 피부 면역, 콜레스테롤, 체지방, 수면 건강 등 다양한 분야의 기능성 소재를 개발하고 있으며 CDMO와 원료 공급 사업도 전개하고 있다.

일동바이오사이언스 관계자는 "이번 행사를 통해 회사의 마이크로바이옴 연구개발 역량과 사업 경쟁력을 확인할 수 있었다"며 "연구 성과를 바탕으로 기능성 소재와 제품 개발을 확대하고 국내외 시장 개척에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com