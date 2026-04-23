현금 쌓인 SK하이닉스…"다른 데 안 쓴다, 재투자가 최선"

AI 메모리 수요 폭발…사상 최대 실적 기록

HBM 중심 수요 구조 재편…"가격보다 물량 확보"

CAPEX 확대 선언…용인 클러스터·EUV 투자 가속

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 인공지능(AI) 메모리 수요 급증에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했다. 고성능 메모리를 중심으로 한 공급 부족 속에서 시장은 '가격'보다 '물량 확보'로 재편되고 있다. 회사는 늘어난 현금을 축적하기보다 재투자에 우선 투입하며 AI 시대 주도권 강화에 속도를 낼 방침이다.

SK하이닉스는 지난 1분기 연결 기준 매출 52조6000억원, 영업이익 37조6000억원을 기록했다고 23일 밝혔다. 매출은 분기 기준 처음으로 50조원을 돌파하며 역대 최대치를 경신했고, 영업이익은 전 분기 대비 두 배 가까이 증가했다. 영업이익률도 72%로 사상 최고 수준을 기록했다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 실적은 AI 서버 수요 확대에 따른 고성능 메모리 가격 급등이 견인했다. SK하이닉스는"AI 인프라 투자 확대에 따른 수요 강세가 계절적 비수기를 상쇄하며 타이트한 공급 환경이 지속됐다"며 "D램과 낸드 모두 가격이 큰 폭으로 상승했고, 특히 서버용 D램과 엔터프라이즈 SSD가 가격 상승을 주도했다"고 설명했다.

시장 구조 변화에 대한 진단도 제시했다. SK하이닉스는 AI 기술이 학습 중심 단계에서 추론·에이전트 단계로 빠르게 전환되면서 데이터 생성량이 기하급수적으로 증가하고 있다고 분석했다. 이에 따라 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 고성능 메모리뿐 아니라 서버용 D램과 스토리지 전반에서 요구되는 메모리 총량이 확대되는 추세다.

특히 메모리 효율화 기술 확산이 수요 감소로 이어질 것이라는 일부 우려에 대해 선을 그었다. SK하이닉스는 "효율화 기술은 메모리를 덜 사용하는 것이 아니라 동일한 메모리로 더 많은 데이터를 처리하고 더 많은 사용자를 수용하는 방향으로 발전하고 있다"며 "AI 서비스의 경제성을 높여 시장 규모를 확대하고, 결과적으로 메모리 수요를 견인하는 구조"라고 밝혔다.

[사진=SK하이닉스]

수급 측면에서는 공급 제약이 지속되는 가운데 수요가 이를 크게 상회하는 상황이 이어지고 있다. SK하이닉스는 "고성능 메모리 수요가 급증하는 반면 공급은 제한적인 상황"이라며 "고객들은 가격보다 물량 확보를 최우선으로 두고 있어 가격 강세 흐름이 당분간 이어질 것"이라고 전망했다. 다만 PC와 모바일 시장에서는 가격 상승에 따른 부담으로 일부 수요 둔화 움직임도 나타나고 있다고 덧붙였다.

이 같은 시장 환경 속에서 회사는 HBM을 중심으로 한 제품 경쟁력 강화에 집중하고 있다. SK하이닉스는 "HBM 사업은 성능뿐 아니라 수율, 품질, 공급 안정성을 포함한 통합 경쟁력이 중요하다"며 "HBM4는 주요 고객과 초기 단계부터 협력해 개발해왔으며, 고객 양산 일정에 맞춰 공급을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

투자 전략도 명확히 했다. 회사는 "AI 시대 메모리 시장은 전례 없는 성장 기회를 맞고 있다"며 "지난 1분기 실적을 통해 높은 투자 수익률이 확인된 만큼, 창출되는 현금을 사업에 재투자하는 것이 가장 효율적인 자본 활용"이라고 강조했다. 이에 따라 올해 설비투자(CAPEX)는 전년 대비 크게 확대되며, M15X 램프업과 용인 클러스터 인프라 구축, EUV 장비 확보 등에 집중될 예정이다.

P&T7이 들어설 청주 테크노폴리스 산업단지 부지 [사진=SK하이닉스]

재무 구조도 빠르게 개선됐다. 1분기 말 기준 현금성 자산은 54조3000억원으로 늘었고, 차입금은 감소하면서 순현금 35조원을 기록했다. 회사는 이를 기반으로 투자 확대와 재무건전성 확보, 주주환원을 병행하겠다는 방침이다.

주주환원과 관련해서는 배당 외에도 자사주 매입과 소각을 포함한 추가 방안을 검토 중이다. SK하이닉스는 "연내 구체적인 실행 방안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

이와 함께 미국 증시 상장도 추진 중이다. 회사는 지난 3월 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장 관련 등록 신청서를 비공개로 제출했으며, 연내 상장을 목표로 검토를 진행하고 있다. 다만 공모 규모와 일정 등은 아직 확정되지 않았다.

syu@newspim.com