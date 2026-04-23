[특징주] SK하이닉스, 1분기 '역대급 실적'…프리마켓 주가는 관망세

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 23일 SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표했지만 주가는 장 초반 보합권에서 약세 흐름을 보이고 있다.

넥스트레이드(NXT)에 따르면 이날 오전 8시 30분 기준 SK하이닉스는 전일 대비 0.33% 하락한 121만9000원에 거래되고 있다. 주가는 보합권에서 등락을 반복하며 실적 발표에 따른 기대감과 차익실현 매물이 맞물리는 모습이다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

앞서 SK하이닉스는 올해 1분기 연결 기준 영업이익 37조6103억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 약 5배(405.5%) 증가한 수준으로, 창사 이래 최대 분기 실적이다. 같은 기간 매출은 52조5763억원으로 198.1% 늘었다.

시장에서는 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 AI 반도체 수요 확대와 메모리 업황 개선이 실적 급증을 이끈 것으로 보고 있다. 특히 서버용 메모리 가격 상승과 제품 믹스 개선이 수익성 확대에 기여한 것으로 분석된다.

회사는 중장기 성장 기반 확보를 위한 투자도 병행하고 있다. SK하이닉스는 19조원 규모의 청주 신규 팹과 약 5조7000억원 규모의 미국 인디애나 공장 착공에 이어, 총 600조원 규모의 용인 반도체 클러스터 구축을 추진 중이다. 이를 통해 삼성전자, 마이크론과의 글로벌 메모리 경쟁에서 주도권을 강화한다는 전략이다.

nylee54@newspim.com