SK하이닉스, 청주 가스 폭발 피해 지원 1억 원 기탁

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = SK하이닉스가 청주 가스 폭발 사고 피해 주민 지원에 나섰다.

청주시는 SK하이닉스가 22일 충북 사회복지공동모금회를 통해 1억 원 상당의 디지털 온누리 상품권을 기탁했다고 밝혔다.

청주 가스폭발 사고 피해 돕기 성금 기탁식. [사진=청주시] 026.04.22 baek3413@newspim.com

성금은 지난 13일 흥덕구 봉명동에서 발생한 가스 폭발 사고 피해 주민들의 조속한 일상 회복을 위해 사용될 예정이다.

이날 청주시 임시 청사 직지실에서 열린 기탁식에는 이범석 청주시장과 박호현 SK하이닉스 부사장, 정동의 충북 사회복지공동모금회 사무처장 등 관계자 8명이 참석했다.

박호현 부사장은 "예기치 못한 사고로 어려움을 겪는 지역 주민들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 사회와 상생하며 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다"고 말했다.

이범석 시장은 "어려운 시기에 뜻깊은 나눔을 실천해 준 SK하이닉스에 감사드린다"며 "기탁된 성금이 피해 주민들에게 신속하고 투명하게 전달될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편, SK하이닉스는 동절기 난방비 지원, 저소득 장애인 생활 안정 지원, 폭염·한파 대비 물품 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어 오고 있다.

baek3413@newspim.com