SK하이닉스 '1Q 영업익 37조'...창사 이래 최대 실적 달성

AI 메모리 수요 폭발…HBM·eSSD 고부가 제품이 실적 견인

EUV 투자 확대·용인 클러스터 가속…공급 능력이 경쟁력 좌우

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 인공지능(AI) 메모리 수요 확대에 힘입어 1분기 기준 사상 최대 실적을 갈아치웠다. 계절적 비수기에도 불구하고 고부가 제품 중심의 수요가 이어지며 매출과 수익성 모두에서 '역대급' 성과를 기록했다.

SK하이닉스는 23일 올해 1분기 연결 기준 매출 52조5763억 원, 영업이익 37조6103억 원, 순이익 40조3459억 원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익률은 72%, 순이익률은 77%에 달한다. 매출은 분기 기준 처음으로 50조 원을 돌파했으며, 영업이익과 영업이익률 역시 창사 이래 최고치다. 영업이익은 전 분기(19조1696억 원) 대비 2배 수준으로 증가하며 수익성이 크게 개선됐다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

SK하이닉스는 "계절적 비수기임에도 AI 인프라 투자 확대로 수요 강세가 이어졌다"며 "고대역폭메모리(HBM), 고용량 서버용 D램 모듈, 기업용SSD(eSSD) 등 고부가가치 제품 판매 확대가 실적을 견인했다"고 설명했다.

재무 구조도 크게 개선됐다. 1분기 말 현금성 자산은 전분기 대비 19조4000억 원 증가한 54조3000억 원을 기록했다. 반면 차입금은 2조9000억 원 감소한 19조3000억 원으로 줄어들며 35조 원 규모의 순현금을 확보했다.

SK하이닉스는 AI 시장 진화에 따라 메모리 수요 기반이 빠르게 확대되고 있다고 분석했다. 대형 모델 학습 중심에서 다양한 서비스 환경에서 실시간 추론을 수행하는 '에이전틱 AI' 단계로 전환되면서 D램과 낸드 전반의 수요가 동반 증가하고 있다는 설명이다. 여기에 메모리 효율화 기술 확산이 AI 서비스 경제성을 높이며 전체 시장 확대를 견인할 것으로 내다봤다. 이에 따라 D램과 낸드 모두에서 우호적인 가격 환경이 지속될 것으로 전망했다.

[사진=SK하이닉스]

제품 전략도 고도화한다. HBM은 성능과 수율, 품질, 공급 안정성을 아우르는 실행 역량을 강화한다. D램은 세계 최초로 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 LPDDR6와, 같은 공정을 기반으로 이달 양산을 시작한 192GB 소캠(SOCAMM)2 공급을 확대한다.

낸드 부문에서는 CTF(Charge Trap Flash) 기반 321단 QLC(Quadruple Level Cell) 기술을 적용한 개인용SSD(cSSD) 'PQC21' 공급을 개시했다. 동시에 eSSD 전 영역에서 고성능 TLC(Triple Level Cell)와 대용량 QLC를 아우르는 라인업을 구축해 AI 수요에 대응한다는 전략이다. 특히 대용량 QLC eSSD에 강점을 보유한 솔리다임과의 시너지를 바탕으로 AI 데이터센터와 AI PC 스토리지 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

SK하이닉스는 고객 수요가 공급 역량을 상회하는 상황이 이어지면서 공급 능력이 핵심 경쟁력으로 부상했다고 강조했다. 이에 따라 올해 투자 규모는 M15X 램프업과 용인 클러스터 인프라 구축, 극자외선 노광(EUV) 등 핵심 장비 확보를 중심으로 전년 대비 크게 확대될 전망이다.

SK하이닉스는 "중장기 수요 성장에 선제적으로 대응할 수 있도록 생산 기반을 전략적으로 확충하겠다"며 "수요 가시성을 고려한 투자를 통해 공급 안정성과 재무 건전성을 동시에 확보하겠다"고 밝혔다.

syu@newspim.com