[컨콜] SK하이닉스 "현금 재투자가 가장 좋은 자본 활용 방법"

배당·자사주 매입·소각 검토…연내 주주환원 방안 마련

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스는 메모리반도체 시장이 인공지능(AI) 시대의 중심에서 성장 기회를 맞고 있으며, 창출되는 현금을 사업에 재투자하는 것이 가장 효율적인 자본 활용이라고 밝혔다.

SK하이닉스는 23일 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "메모리 시장은 AI 시대의 중심에서 성장 기회를 맞이하고 있다"며 "지난 1분기 실적을 통해 확인된 높은 투자 수익률을 감안하면 지금은 창출되는 현금을 사업에 재투자하는 것이 가장 좋은 자본 활용 방법"이라고 말했다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "어떠한 시장 환경 속에서도 장기적이고 전략적으로 필요한 투자를 집행할 수 있도록 재무건전성을 강화해 장기 성장 기반을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.

또 "사상 최대 수준으로 높아진 당사의 이익 창출 능력을 고려할 때 재무건전성 달성과 주주환원 확대는 병행할 수 있는 목표"라고 강조했다. 아울러 "배당과 함께 자사주 매입, 소각 등 추가적인 주주환원 수단도 적극적으로 검토해 연내 실행 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다.

syu@newspim.com