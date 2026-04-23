[컨콜] SK하이닉스 "HBM4, 고객 양산 일정 맞춰 공급…수요는 캐파 상회"

"성능 넘어 품질·수율·공급 안정성까지 통합 경쟁력 중요"

HBM·범용 D램 동시 부족…"생태계 고려해 최적 배분"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM)4와 관련해 주요 고객사의 양산 일정에 맞춰 제품을 램프업(생산 확대)하고 있으며, 향후 수요는 현재 공급능력을 크게 상회하는 수준이라고 밝혔다.

SK하이닉스는 23일 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜 질의응답에서 "HBM은 고객 관점에서 스피드와 전력 등 성능뿐 아니라 품질, 수율, 공급 안정성을 포함한 통합 경쟁력이 더욱 중요하게 평가되는 사업"이라고 말했다.

이어 "당사의 HBM4는 주요 고객사와 초기 단계부터 긴밀하게 협력해 선제적으로 개발 및 공급 체계를 구축해 왔다"며 "고객 요구 성능을 만족하는 제품을 고객별 양산 시점에 맞춰 램프업해 적시에 공급할 수 있도록 준비하고 있다"고 밝혔다.

SK하이닉스의 HBM4 실물 [사진 = 뉴스핌DB]

SK하이닉스는 과거 세대 제품에서 확보한 경쟁력을 기반으로 차세대 제품에서도 리더십을 이어가겠다는 입장이다. SK하이닉스는 "HBM2부터 원가, 수율, 성능 등 종합적인 제품 경쟁력과 고객 신뢰 측면에서 최고 수준을 유지해 왔다"며 "이를 기반으로 HBM4 등 차세대 제품에서도 기술 리더십을 강화해 시장을 선도해 나가고 있다"고 설명했다.

수요 측면에서는 공급 부족 상황이 지속되고 있음을 강조했다. 회사는 "향후 3년간 고객 수요는 이미 당사 공급 캐파를 훨씬 상회하는 수준"이라고 밝혔다.

다만 공급 전략에 있어서는 단기 매출 확대보다 시장 균형을 고려하겠다는 방침이다. SK하이닉스는 "현재 제한된 캐파 내에서 고객들에게 최대한의 HBM을 공급하기 위해 노력하고 있다"며 "HBM뿐 아니라 일반 D램 역시 공급 부족 상황인 만큼 매출 극대화보다는 AI 산업 생태계의 균형 있는 성장을 위해 HBM과 범용 제품 간 최적 배분을 시행하고 있다"고 말했다.

이어 "HBM3E와 HBM4를 포함한 제품 대응력을 바탕으로 시장 리더십을 지속 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

syu@newspim.com