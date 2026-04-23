[컨콜] SK하이닉스 "메모리 효율화, 수요 감소 아닌 확대 요인"

"AI 서비스 확산으로 오히려 메모리 수요 증가"

"LPU·GPU 병행 구조…고성능 메모리 수요 지속"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스는 메모리 효율화 기술 확산이 수요 감소로 이어질 수 있다는 우려에 대해, 오히려 인공지능(AI) 시장 확대를 통해 전체 메모리 수요를 증가시키는 요인이 될 것이라고 밝혔다.

SK하이닉스는 23일 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜 질의응답에서 "AI 추론 시장이 빠르게 성장하면서 기하급수적으로 늘어나는 데이터를 처리하기 위한 다양한 신기술들이 등장하고 있다"며 "이러한 기술적 진보는 AI 생태계의 저변을 넓혀 궁극적으로 메모리 전체 수요를 증가시키는 촉매제가 될 것"이라고 말했다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

최근 일부에서 제기되는 메모리 대체 가능성에 대해서는 구조적 한계를 언급했다. SK하이닉스는 "SSM(State Space Model, 상태공간모델)을 사용하는 언어처리장치(LPU)가 메모리 대체제로 언급되고 있지만, LPU는 그래픽처리장치(GPU)와 달리 내부 SSM 중심으로 작동해 속도는 빠르지만 물리적인 용량 한계가 있다"며 "향후에는 빠른 응답이 필요한 영역은 LPU가, 복잡하고 방대한 연산은 고대역폭메모리(HBM) 기반 GPU가 담당하는 하이브리드 구조로 갈 가능성이 크다"고 설명했다.

이어 "AI 서비스가 다양해질수록 메모리는 계층화되고 고성능 메모리 수요는 지속될 것"이라고 덧붙였다.

데이터 압축과 KV(Key-Value) 캐시 최적화 기술 확산에 따른 수요 감소 가능성에 대해서도 선을 그었다. SK하이닉스는 "이 기술의 핵심은 메모리를 덜 사용하는 것이 아니라 동일한 메모리를 더 효율적으로 활용하는 것"이라며 "더 긴 문맥 처리와 더 많은 동시 추론을 위해서는 오히려 더 많은 메모리가 필요하다"고 밝혔다.

또 "AI 서비스가 확산될수록 메모리 수요는 증가할 것으로 보고 있다"고 강조했다.

SK하이닉스는 "기존에도 다양한 메모리 효율화 기술이 등장했지만 결과적으로 AI 시장을 다변화하고 진입 장벽을 낮춰 전체 시장 규모를 확대하는 방향으로 이어졌다"며 "고객사의 다양한 수요에 맞춰 세계 최고 수준의 AI 메모리 제품을 적기에 공급해 시장 리더십을 유지해 나갈 것"이라고 밝혔다.

syu@newspim.com