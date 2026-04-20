전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.21 (화)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

SK하이닉스, 1Q '역대급 실적' 예고…HBM·D램 효과에 이익률 70%대 전망

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • SK하이닉스가 20일 AI 반도체 수요로 1분기 역대급 실적 전망했다.
  • HBM·D램 가격 상승과 낸드 수요 확대가 수익성 크게 개선시켰다.
  • 영업이익률 70%대 진입하며 컨센서스 상회 어닝서프라이즈 예상된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영업익 34.8조 전망…전년 比 368%↑
AI 수요에 가격 상승…"흐름 지속될 것"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 인공지능(AI) 반도체 수요 확대에 힘입어 SK하이닉스가 올해 1분기 '역대급 실적'을 기록할 전망이다. 고대역폭메모리(HBM)와 D램 가격 상승 효과가 동시에 반영되며 수익성이 크게 개선될 것으로 보인다. 업계에서는 영업이익률이 70%대에 진입할 수 있다는 관측과 함께 기대치를 웃도는 '어닝 서프라이즈' 가능성도 제기된다.

◆ 비수기·대외 변수에도 실적 '고공행진'

20일 업계에 따르면 SK하이닉스는 오는 23일 올해 1분기 실적을 발표한다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 1분기 실적 컨센서스(증권사 평균 전망치)는 매출 50조1046억원, 영업이익 34조8753억원이다. 전년 동기 대비 매출은 184.1%, 영업이익은 368.7% 증가할 것으로 예상된다. 직전 분기와 비교해도 매출은 약 52.6%, 영업이익은 약 82% 늘어날 전망이다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진=뉴스핌DB]

통상 1분기는 메모리 반도체 업계의 비수기로 꼽히지만, 이번에는 흐름이 달라졌다. 중동 지역 지정학 변수로 글로벌 물류와 수요 불확실성이 커진 상황에서도 AI 서버 중심의 수요가 이를 상쇄하며 실적을 끌어올린 것으로 분석된다. 최근 삼성전자와 마이크론 등 주요 반도체 기업이 잇따라 시장 기대치를 웃도는 성적을 내면서 SK하이닉스에 대한 실적 눈높이도 함께 높아진 분위기다. 키움증권과 유안타증권 등 일부 증권사에서는 영업이익이 40조원대에 이를 수 있다고 보고 있다.

◆ HBM·D램·낸드 '삼중 효과'

실적 개선의 핵심은 고부가 제품 비중 확대와 가격 상승이 동시에 작용한 데 있다. 특히 HBM은 AI 서버용 핵심 부품으로 자리 잡으며 수요가 급증했고, SK하이닉스는 주요 글로벌 빅테크를 중심으로 안정적인 공급 체계를 구축한 상태다. 여기에 범용 D램 가격 상승이 더해지며 수익성이 빠르게 개선됐다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 평균 고정거래 가격은 지난달 13달러를 기록하며 11개월 연속 상승했다.

낸드플래시 역시 기업용 SSD(eSSD) 수요 확대에 힘입어 가격이 급등했다. 메모리카드·USB용 범용 낸드 제품 가격은 전월 대비 약 40% 상승하며 관련 통계 집계 이후 최고 수준을 기록했다. 데이터센터 투자 확대에 따른 저장장치 수요 증가가 가격 상승을 견인한 것으로 풀이된다.

SK하이닉스 10나노급 6세대 D램 '1c LPDDR6. [사진=SK하이닉스]

◆ 이익률 70%대…"흐름 지속될 것"

수익성 지표 역시 빠르게 개선되고 있다. 증권가에서는 SK하이닉스의 1분기 영업이익률이 70%대에 진입할 가능성을 점치고 있다. 주력인 D램 부문은 80% 수준까지 거론된다. 이는 TSMC의 1분기 영업이익률(58.1%)을 크게 웃도는 수준으로, 메모리 중심 사업 구조의 수익성이 글로벌 최고 수준에 근접했음을 보여준다.

김운호 IBK투자증권 연구원은 "AI 중심으로 메모리 시장 성장이 이어지는 가운데 SK하이닉스는 D램과 낸드에서 차별화된 실적을 낼 것"이라며 "이 같은 흐름은 상당 기간 지속될 것으로 기대된다"고 분석했다.

kji01@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동