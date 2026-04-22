SK하이닉스, 청주에 'HBM 후공정 거점' 구축…AI 메모리 주도권 굳힌다

P&T7 착공…첨단 패키징 전용 팹으로 공급 확대 대응

3000명 고용 효과 기대…지역경제 활성화·균형발전 견인

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 충북 청주 테크노폴리스 산업단지에 차세대 인공지능(AI) 메모리 핵심 생산기지를 구축하며 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 강화에 나섰다. 첨단 패키징 전용 팹을 통해 급증하는 글로벌 AI 수요에 대응하는 동시에 지역경제 활성화와 균형발전까지 동시에 추진한다는 전략이다.

SK하이닉스는 22일 청주 흥덕구 외북동 P&T7 부지에서 이병기 양산총괄 등 임직원과 시공사 관계자들이 참석한 가운데 착공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에서는 공사 경과 보고와 함께 안전을 다짐하는 퍼포먼스, 기공 버튼 세리머니가 진행됐다.

P&T7이 들어설 청주 테크노폴리스 산업단지 부지 [사진=SK하이닉스]

P&T7은 HBM 등 AI 메모리 생산에 필수적인 어드밴스드 패키징 전용 팹이다. 총 수조 원이 투입되는 이번 프로젝트는 약 23만㎡ 부지에 조성되며, 클린룸 면적만 약 15만㎡에 달하는 대규모 시설이다. 내년 10월 웨이퍼 테스트(WT) 라인을, 오는 2028년 2월 웨이퍼 레벨 패키징(WLP) 라인을 순차적으로 준공할 계획이다.

최근 AI 반도체 성능 경쟁이 심화되면서 후공정 기술의 중요성이 빠르게 커지고 있다. 특히 WLP와 같은 첨단 패키징은 칩 성능과 효율을 좌우하는 핵심 공정으로, 기존 단순 조립 단계를 넘어 AI 메모리 경쟁력을 결정짓는 핵심 변수로 부상했다. SK하이닉스는 P&T7을 통해 HBM 생산 역량을 한층 끌어올리고 기술 초격차를 유지한다는 구상이다.

이병기 양산총괄은 "P&T7은 SK하이닉스의 AI 메모리 리더십을 완결하는 핵심 생산기지"라며 "이곳에서 생산되는 첨단 제품이 글로벌 AI 인프라 표준으로 자리잡도록 제조 역량을 집중하겠다"고 밝혔다. 이어 "지역사회와의 긴밀한 소통을 통해 산업 경쟁력 강화와 상생을 동시에 실현하겠다"고 강조했다.

청주를 생산거점으로 선택한 배경에는 지역 균형발전 전략이 반영됐다. SK하이닉스는 수도권 중심의 산업 구조를 완화하고 지방 거점 육성을 통해 국가 산업 기반을 강화하겠다는 판단 아래 청주 투자를 결정했다. P&T7은 M11, M12, M15, M15X에 이은 다섯 번째 청주 생산시설로, 완공 시 기존 공장들과의 시너지를 통해 청주를 AI 메모리 핵심 클러스터로 육성하는 역할을 맡게 된다.

P&T7 기공을 알리는 터치버튼 세리머니가 진행되고 있다. [사진=SK하이닉스]

지역경제 파급 효과도 클 것으로 기대된다. 공사 기간 동안 하루 평균 320명, 최대 9000명의 인력이 투입되며, 완공 이후에는 약 3000명의 상시 고용이 발생한다. 산업단지 활성화에 따른 협력사 유입과 인프라 확충도 이어져 지역 상권과 정주 여건 개선에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.

SK하이닉스는 협력사와의 동반성장 프로그램도 확대한다. 기술개발, 경영컨설팅, 금융 지원 등을 통해 지역 산업 생태계 경쟁력을 높이고, 협력사의 기술력이 제품 경쟁력으로 이어지는 선순환 구조를 강화한다는 방침이다.

SK하이닉스 관계자는 "P&T7은 단순한 생산시설 확장을 넘어 지역과 함께 성장해온 신뢰의 결실"이라며 "앞으로도 상생 협력을 바탕으로 국가 균형발전의 핵심 거점으로 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com