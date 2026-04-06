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청주시, SK하이닉스 P&T7 공장 공업용수 공급사업 착공

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2027년 공급 목표… "AI 반도체 시대 대비한 물 인프라 선제 확충"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 SK하이닉스의 인공지능(AI) 반도체 첨단 패키징 공장(P&T7)에 공업용수를 공급하기 위한 인프라 구축에 본격 착수했다. 지역 산업 기반 확충과 함께 첨단 반도체 생태계 조성을 견인할 핵심 사업으로 평가된다.

SK하이닉스 P&T7 공업용수 공급사업 계획 평면도. [사진=청주시] 2026.04.06 baek3413@newspim.com

청주시 상수도사업본부는 "청주테크노폴리스 산업단지 내 P&T7 공업용수 공급 사업(4단계)을 착공한다"며 "총 278억 원 규모로 2027년 6월 공급 개시를 목표로 하고 있다"고 6일 밝혔다.

이번 사업은 SK하이닉스의 기존 M15·M15X 공장에 하루 15만 9000㎥를 공급하는 기존 2·3단계 인프라와 연계된 후속 단계로, 관경 1100~1500㎜인 배수관로 약 2.4km가 신규 매설된다.

청주시 관계자는 "SK하이닉스가 AI 반도체 수요 폭증을 예상하며 신규 패키징 라인을 추진 중이고, 이에 필요한 대규모 용수 확보 조건을 종합적으로 검토한 결과 청주가 가장 적합하다는 결론에 도달한 것으로 파악됐다"고 밝혔다.

시가 지난 1년간 실시한 시설 협의 과정에서도 SK 측의 기술 요건을 반영해 공급 안정성 확보에 중점을 두었다는 설명이다.

시가 추진 중인 이 사업은 단순 공급망 확충을 넘어 지역 산업 경쟁력 강화 차원에서도 의미가 크다. 청주는 이미 하루 44만 6705㎥의 상수도 공급 능력을 갖춰 전국 7위 수준이며 이 같은 물 인프라는 대규모 제조시설 유치의 필수 조건으로 꼽힌다.

시 관계자는 "이번 착공은 물 공급 체계가 지역 투자 유치의 실질적 경쟁력으로 작용한 사례"라며 "청주가 첨단산업 거점 도시로 도약하는 분기점이 될 것"이라고 말했다.

장연동 상수도사업본부장은 "향후 P&T7 가동 이후에도 추가 용수 수요가 발생할 것으로 보고 국가 수도 기본 계획과 연계한 수도 정비 계획을 지속적으로 갱신할 방침"이라며 "AI 반도체 등 신규 산업군에 대응할 수 있는 물 공급 체계를 선제적으로 구축하겠다"고 말했다.

시는 향후 2027년 공급 개시 이후에도 안정적 용수 수급을 유지하며 청주테크노폴리스를 중심으로 하는 반도체 밸리 구축에 행정·기술적 지원을 확대해 나갈 방침이다.

baek3413@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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