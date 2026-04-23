롯데이노베이트, WIS 2026서 AI 플랫폼·휴머노이드 로봇 공개

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 롯데이노베이트가 22~24일 서울 코엑스에서 열린 '2026 월드IT쇼(WIS 2026)'에 참가해 통합 AI 플랫폼과 휴머노이드 로봇을 선보였다.

이번 전시에서는 기업 업무 전반을 지원하는 통합 AI 플랫폼 '아이멤버'와 '아이멤버 워크 4.0'의 신기능들을 공개했다. 새로 추가된 기능은 전문가급 심층 보고서를 자동 생성하는 '심층 보고서', AI 기반 영상 제작이 가능한 '동영상 메이커', AI 대화 결과를 즉시 확인할 수 있는 '캔버스', 사용자가 직접 구성한 AI 에이전트 팀이 협업하는 '커스텀 MAS(멀티 에이전트 시스템)' 등이다.

관람객으로 북적이는 롯데이노베이트 부스 [사진=롯데이노베이트]

부스의 주요 관심사는 휴머노이드 로봇 '로이'였다. 로이는 비전 AI로 진열대 상품을 인식하고 학습해 고객에게 위치와 상세 정보를 제공했다. 상품 구성 변경 시에도 정확하게 인식해 새로운 위치 정보를 제공하는 기능을 시연했다. 로이는 앞서 '2026 월드타워 스카이런' 행사에서 계단 오르기 등 다양한 프로그램에 참여하며 현장 적용 가능성을 검증했다.

전시 첫날인 22일에는 과학기술정보통신부 류제명 제2차관과 국회의원, 주관 기관장 등 주요 인사 20여 명이 부스를 방문했다. 이들은 아이멤버 산하 5대 AI 브랜드(아이멤버 워크, 온플로우, 런처, 데브, 로보)와 휴머노이드 로이를 둘러봤다. 전 프로바둑기사인 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수도 현장을 방문해 로이에 대한 설명에 관심을 보였다.

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