한 손엔 총, 한 손엔 책… 軍, 장병 1인 10권 읽는 병영 독서 프로젝트 가동

신병교육대 입소 시 '인생 책' 지참, 독후감 쓰면 외출 1일 포상

도서구입비 1인 최대 12만8000원 지원… 병영도서관은 복합문화공간으로

계급별 권장 권수로 독서량 관리… 민간 출판과 연계해 책 2만권·북콘서트 제공

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 군이 올해 하반기부터 모든 신병에게 '인생 책' 한 권을 들고 입대하도록 권장하고, 복무 기간 10권 이상 독서를 목표로 하는 병영 독서 프로젝트를 전군으로 확대한다.

국방부는 도서관의 날(4월 12일)과 세계 책의 날(4월 23일)에 맞춰 범국가 독서 진흥 운동인 '2026 책 읽는 대한민국 캠페인'과 연계한 '한 손에 총, 한 손에 책'(약칭 '한 총, 한 책') 병영 독서 활성화 프로젝트를 추진한다고 23일 밝혔다. '총'은 군 본연의 임무, '책'은 지식·교양·미래 준비를 상징으로 내세운다. 이를 통해 매년 입대하는 약 20만5000명의 청년이 복무 기간을 '독서를 통한 성장의 시간'으로 활용하도록 하겠다는 게 핵심 목표다.

안규백 국방부장관이 7일 강원도 원주에 위치한 공군 제8전투비행단을 방문해 공군 전 대대장을 대상으로 지휘역량 강화를 위한 특별강연을 실시하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.04.23 gomsi@newspim.com

국방부는 이를 통해 장병들이 문무를 겸비한 인재로 성장하면서 지식에 기반한 전투력, 이른바 '지혜로운 첨단강군'을 구축하겠다는 구상이다. 사업은 신병교육대–자대 복무–전역 단계로 나눠, 각 단계에서 독서 습관을 자연스럽게 형성하도록 단계별 프로그램을 배치했다.

올해 하반기부터 신병교육대에 입소하는 장병에게는 본인의 '인생 책'이나 '내일 책' 한 권을 지참하도록 권장한다. 책을 가져오지 않은 경우에는 부대 도서관에서 대여할 수 있게 해 독서 경험이 전혀 없는 장병도 쉽게 책을 접하도록 유도한다.

신병들은 전문 강사의 독서 코칭 강연을 듣고 지정 기간에 독후감을 제출하면 외출 1일 포상을 받게 된다. 국방부는 이런 방식으로 '처음 완독·첫 독후감'의 성취감을 체험하게 해 독서에 대한 관심과 흥미를 끌어올린다는 계획이다. 신병교육을 마칠 때는 장병 개개인에게 희망 도서 1권을 지급해 자대 배치 이후에도 독서를 이어가도록 할 방침이다.

자대 복무 단계에서는 노후화된 병영도서관을 장병들이 '머물고 싶은 공간'으로 바꾸는 작업이 병행된다. 커피머신, 음료 냉장고 등 편의 설비를 갖춘 복합문화공간으로 리모델링해 휴식과 성장이 함께 이뤄지는 병영 독서 환경을 만들겠다는 구상이다.

독서 프로그램도 부대별 맞춤형으로 운영한다. 짧은 영상 형식의 '쇼츠 독후감' 공모전, 저자 초청 북콘서트, 독서 점호, 또래 장병의 독서 강의, 독서 동아리, 독후감 경연대회, 독서 릴레이 등 다양한 방식으로 부대 차원의 '독서 붐'을 조성한다는 계획이다.

국방부는 계급별 독서 권장량도 구체적으로 제시했다. 훈련병과 이병은 각각 1권, 일병 2권, 상병 3권, 병장은 4권을 목표로 해 복무 기간 10권 이상을 읽도록 유도한다. 민·관 협력 프로그램인 '1사 1병영'과 연계한 도서 기증도 병행해 장병들이 접할 수 있는 도서 저변을 넓힐 예정이다.

독서 여건을 뒷받침하기 위해 국방부는 올해 2월부터 '맞춤형 e북 지원 사업'을 시행 중이다. 이 사업을 통해 장병 1인당 연 6만4000원, 복무 기간(2년 기준) 최대 12만8000원의 도서 구입 비용을 전자책 형태로 지원해 자기계발과 학습 활동을 돕는다.

병영도서관에서 독서에 몰입하고 있는 육군 장병의 모습. 국방부는 장병 1인당 복무 기간 10권 이상 읽기를 목표로 한 '한 손에 총, 한 손에 책' 프로젝트를 추진한다. 취업박람회에 참가한 장병들이 구직정보를 확인하고 있다. [사진=국방일보 제공] 2026.04.23 gomsi@newspim.com

문화체육관광부 산하 한국출판문화산업진흥원은 엄선한 도서 2만여 권을 군에 기증하고, 저자를 초청한 '북콘서트'도 마련한다. 세계 책의 날을 계기로 한국경제신문사와는 '장병 북 돋움 내일 PASS' 업무협약을 체결해 민간기업의 도서 기증을 활성화하고 병영 독서에 대한 사회적 관심을 키운다는 구상이다.

국방부는 병영 독서문화 정착을 위해 지휘관 교육도 강화한다. 안규백 국방부 장관이 직접 지휘관 대상 독서 강연에 나서고, 중·대령급 지휘관리 과정에는 독서 코칭 교육을 신규 편성해 지휘관이 독서 문화를 주도하도록 유도한다.

독서를 통해 꿈·진로를 탐색하고 지성·인성을 함양한 장병과 부대에 대해서는 포상을 확대한다. 국방부는 개인·부대 단위 성공사례를 발굴·홍보해 일회성이 아닌 지속 가능한 병영 독서 체계를 구축하겠다고 밝혔다.

안 장관은 "독서는 지휘관의 영혼을 일깨우고 큰 깨달음을 얻는 가장 좋은 방법"이라며, 고전과 베스트셀러를 균형 있게 읽어 그 의미를 몸속 깊이 체화하는 것이 중요하다고 강조했다. 또 "독서의 '독(讀)'에는 '독(毒)하게 읽는다'는 의미도 담겨 있다"며 "장병들이 치열하고 꾸준한 독서를 통해 군 복무 기간을 '인생의 정체기'가 아닌 미래를 설계하는 지적 도약의 시간으로 만들 수 있도록 지원하겠다"고 했다.

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