한컴, '트윈형 에이전틱 OS' 상반기 출시…연내 상용화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한글과컴퓨터가 사용자의 업무 패턴을 학습한 AI 에이전트가 24시간 자동으로 업무를 처리하는 기술을 상반기 내 출시하고 연내 상용화할 계획이다.

한컴은 23일 온라인으로 개최한 '한컴 AX 데이'에서 이 같은 계획을 공개했다. 김연수 한글과컴퓨터 대표는 "국내 최초 '트윈형 에이전틱 OS'를 선보이겠다"고 밝혔다.

한글과컴퓨터 본사 전경 [사진=한글과컴퓨터]

이 기술은 사용자를 닮은 'AI 디지털 쌍둥이'를 구현하는 것이다. 개인의 고유한 업무 스타일을 반영해 퇴근 후에도 에이전트가 자율적으로 업무를 완결할 수 있다.

한컴은 36년간 축적한 문서 구조화 기술과 AI 역량을 바탕으로 다양한 AI 모델과 기존 업무 시스템을 연결하는 방식으로 개발했다.

김 대표는 "기존 패키지 소프트웨어 출시 방식에서 벗어나 고객이 현장에서 생산성 향상을 체감할 수 있는 실행 시스템 구축 기업으로 사업 구조를 재편하겠다"고 말했다.

한컴은 기술 도입과 함께 조직 문화 개선도 추진한다. 실질적인 업무 개선 성과를 낸 직원을 발굴해 보상하는 'AX 챔피언 제도'를 운영하고, AI 도입 여부보다 창출된 정량적 성과를 중심으로 평가하는 '성과 중심 평가'를 도입할 예정이다.

yuniya@newspim.com