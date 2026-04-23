에스오에스랩, 김해공항에 라이다 혼잡도 분석 솔루션 국내 최초 구축

99.44% 인식률 입증, 공공시설 확산 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이다(LiDAR) 센서 전문기업 에스오에스랩은 한국공항공사와 계약을 통해 라이다 기반 실시간 여객 유동량·혼잡도 분석 솔루션을 김해공항 국제선에 구축 완료했다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 사업을 통해 국내 최초로 라이다 센서를 활용한 여객 유동량·혼잡도 분석 솔루션이 대규모 공공시설인 공항에 도입됐다. 에스오에스랩은 솔루션 구현을 위해 라이다 센서와 알고리즘, 서버, 통신 인프라를 공급·설치했으며, 'LCAS QMAP'은 공항 탑승객이 이용하는 운항정보표출시스템(FIDS)을 통해 혼잡도 안내 대국민 서비스를 제공하고 있다.

특히 LCAS QMAP은 실제 현장에서 라이다 센서만으로 99.44%의 인식률을 기록하며 높은 정확성을 입증했다. 이번 성과를 통해 에스오에스랩은 '라이다 기반 실시간 주차 안내 솔루션(LPGS SPOT)'에 이어 '라이다 기반 실시간 공항시설 혼잡도·이동·흐름 분석 솔루션(LCAS QMAP)' 분야에서도 상용화 레퍼런스를 확보하게 됐다.

에스오에스랩 여객 유동량·혼잡도 분석 솔루션. [사진=에스오에스랩]

또한 에스오에스랩은 주차 안내에 이어 여객 흐름 분석까지 공항 내 라이다 기반 편의·운영 솔루션의 적용 영역을 넓히며 공공 인프라 분야에서의 입지를 한층 강화하게 됐다. 앞서 에스오에스랩은 지난 2024년 김해공항 빈 주차면 안내시스템 구축 사업을 통해 'LPGS SPOT' 공급 계약을 체결한 바 있다.

회사 측은 최근 국내 방한 관광객이 큰 폭으로 증가하는 가운데, 이번 사례가 국내외 공항 전반으로 확산되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 공항을 넘어 스포츠 시설, 공연장, 철도, 고속도로 휴게소 등 다중 집합 시설 전반으로도 이용객 안전성 강화를 위한 LCAS QMAP의 도입이 확대될 가능성이 클 것으로 보고 있다.

에스오에스랩 관계자는 "LPGS에 이어 LCAS 공급까지 이뤄지며 당사 라이다 기반 솔루션이 다양한 영역으로 확장되고 있다는 점에서 이번 성과는 의미가 크다"며 "안전 솔루션으로도 활용 가능한 만큼 스포츠 시설, 공연장, 철도 등 다중 집합 시설 전반으로 솔루션 도입이 확대될 것으로 기대한다"고 말했다.

그는 이어 "이 같은 라이다 기반 편의 솔루션 확대는 자율주행, 로보틱스, 스마트팩토리 등 피지컬 AI 확산 기조와 맞물려 라이다 생태계를 넓히는 기반이 될 것"이라며 "이는 규모의 경제를 통한 라이다의 가격 경쟁력을 높이는 계기로 작용할 것이고, 당사의 수혜로 이어질 것"이라고 덧붙였다.

한편 에스오에스랩은 지난 13일 광주과학기술원(GIST)과 모바일 로봇 서비스의 운영 및 기술 실증을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 해당 협약은 에스오에스랩의 기술 경쟁력과 GIST의 연구 환경 및 인프라를 결합해 라이다 기술의 적용 범위 확장과 고도화를 골자로 한다.

nylee54@newspim.com