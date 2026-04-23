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이준석 "전세대란은 민생 내란...밥값은 한 끼 참아도 집값은 참을 수 없어"

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  • 이준석 개혁신당 대표가 23일 이재명 정부의 부동산 정책을 비판했다.
  • 전세대란을 민생 내란이라며 대출 규제와 공급 절벽을 지적했다.
  • 26조 추경은 전세값 폭등으로 새는 조삼모사라 꼬집었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"26조 추경으로 선심 쓰며 전셋값으로 등골 빼"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 23일 이재명 대통령의 부동산 정책을 향해 "전세대란은 명백한 정책실패"라며 "전세값 올려주기 위해서 서민들의 통장을 쥐어짜게 만들고, 돈을 주고도 구할 수가 없도록 전세 물량을 없애버린 것은 민생 내란"이라고 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 SNS를 통해 "이재명 정부, 내란을 이야기하지만 전세값 올려주기 위해서 서민들의 통장을 쥐어짜게 만들고, 돈을 주고도 구할 수가 없도록 전세 물량을 없애버린 것은 민생 내란"이라며 "대출은 틀어막고 이재명 대통령이 '집값이 떨어진다'라고 하면 집을 사는 것을 대안으로 제시하는 것은 양심 없는거 아니냐"고 목소리를 높였다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "의식주 중에서 가장 비싸고, 실패하면 가장 크게 무너지는 것이 바로 '주'"라며 "옷값은 한 철 견딜 수 있고, 밥값은 한 끼 참을 수 있지만 집값은 참을 수도, 건너뛸 수도 없다"고 강조했다.

이어 "집은 국민의 삶을 매 순간 짓누르는데 이재명 정부는 지금, 오른쪽 주머니에 26조 원 세금으로 하사금을 찔러 넣으면서, 왼쪽 주머니에서 전세보증금 수천만 원, 많게는 수억 원을 꺼내가고 있다"며 "한 손으로 선심 쓰고, 다른 손으로 등골을 빼고 있다"고 지적했다.

그러면서 "문재인 정부때 경험해 본 악순환 아니냐"며 "서울 아파트 전세가는 61주 연속 올랐고 이 정부 들어 전세값이 쉰 날은 단 하루도 없었다"고 꼬집었다.

이 대표는 "평균 전세가는 6억 원을 넘어섰고, 서울을 떠나 경기도로 이주한 서민들의 뒷목까지 이 불길은 이미 따라붙었다"며 "집값의 불이 수도권을 집어삼키고 있는데, 정부는 불을 끈다면서 기름통을 들고 서 있다"고 비판했다.

그는 "지금의 전세 대란은 하늘에서 떨어진 자연재해가 아니라 이재명 정부 출범 열 달, 이 정부가 한땀 한땀 독선으로 만들어낸 인재"라며 "대출 문을 닫고, 세금으로 다주택자를 압박하고, 보증의 숨통을 조이고, 공급은 절벽"이라고 지적했다.

이어 "네 개의 빗장이 동시에 걸리자 전세는 사라지고 월세는 폭등했다"며 "부동산 실패로 무너진 문재인 정부보다 더 깊은 수렁으로 국민을 밀어 넣고 있다"고 비난했다.

이 대표는 "정부는 26조 원 추경으로 돈을 풀어 소비를 살리겠다고 하지만 그 돈은 국민의 지갑에 닿기도 전에 폭등한 전세값과 월세값이 먼저 삼킨다"며 "집주인 통장으로 직행하고, 추경으로 부은 물이 정부 자신이 뚫어놓은 구멍으로 그대로 새고 있다"고 꼬집었다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 21일 오전 서울 관악구 신림역에 방문해 이혜숙 개혁신당 관악구청장 후보의 출근길 인사 지원 유세를 도우며 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.21 ryuchan0925@newspim.com

그러면서 "정부가 국민의 입에 달콤한 사탕 한 알을 물려주고, 그 사탕을 빨고 있는 동안 지갑에서 전셋값을 꺼내가는 것과 다르지 않다"며 "사탕이 단 만큼, 뒤에 남는 것은 더 쓴 현실"이라고 비판했다.

이 대표는 "이것은 단순한 정책 실패가 아니라 전세의 나라에서 월세의 나라로, 수십 년 쌓아온 주거 사다리를 단 열 달 만에 무너뜨리는, 그 비싼 전환의 비용을 온전히 서민이 치르고 있다"고 지적했다.

그는 "대통령은 다주택자와 전쟁을 하셨지만 전사한 것은 세입자였다"며 "서민이, 정부가 쏜 유탄에 맞아 쓰러지고 있다"고 목소리를 높였다.

이어 "수십만 원 지원금은 국민의 기억에 한 달 남지만 오른 전세값은 국민의 등에 최소 2년간 얹혀 있다"며 "지방선거 40일, 국민이 평가할 것은 어차피 국민의 세금에서 나가는 조삼모사 하사금이 아니라 두 발 뻗고 잠들 집"이라고 강조했다.

이 대표는 "월세 전도사 이재명 대통령은 국민의 세금으로 파란 지붕 기와집에서 즐기고 계시지만, 서울, 경기도는 이미 전쟁터"라며 "가성고처 원성고(歌聲高處怨聲高), 춘향전 한번 읽어보라"고 했다.

마지막으로 "개혁신당은 항상 민생의 제일 앞자리에 서겠다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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