5월 기업가치 제고 공시 731사…밸류업 지수도 사상 최고

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 8일 5월 기업가치 제고 현황을 발표했다
- 5월 말 코리아밸류업 지수는 3977p로 최고치를 경신했다
- 기업가치 제고 공시·배당·자사주 소각 확대 속 ETF 자금이 크게 유입됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
밸류업 지수 3977p 경신·ETF 순자산 4.3조
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 5월 기업가치 제고 계획 누적 공시기업이 731사로 늘어난 가운데, 코리아 밸류업 지수는 같은 달 3977.00포인트(p)로 사상 최고치를 경신했다.
한국거래소(이하 거래소)는 8일 이 같은 내용을 담은 '월간 기업가치 제고 현황'을 발표했다. 거래소에 따르면 5월 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업은 총 17사이며, 누적으로는 731사(코스피 343사, 코스닥 388사)가 공시를 완료했다. 공시기업의 시가총액 비중은 전체 시장의 83.1%이며, 코스피 공시기업은 코스피 시가총액의 87.8%를 차지한다.
5월 신규 공시기업 17사 중 11사가 고배당기업에 해당하며, 같은 기간 이전 공시에 대한 이행평가를 포함한 주기적 공시 제출 기업은 10사다. 주기적 공시 누적 제출 기업은 113사로 집계됐다.
고배당기업 공시 현황을 보면 5월에는 동신건설, 삼익제약, 티에스아이, 케이티알파, 세종텔레콤, HB인베스트먼트, 지구홀딩스, 샌즈랩, 이크레더블, HL D&I, 테이팩스 등 11사가 신규로 공시를 제출했다.
주주환원 측면에서는 5월 한 달간 32개 상장기업(코스피 22사, 코스닥 10사)이 약 8172억원 규모의 현금배당을 결정했다. 같은 기간 LG가 약 2500억원, 영원무역홀딩스가 1118억원 규모의 자기주식 소각을 결정했으며, 셀트리온은 약 1000억원 규모의 자기주식 소각 및 취득을 결정했다.
코리아 밸류업 지수는 5월 29일 3977.00p로 사상 최고치를 경신했다. 지수 산출 개시일('24.9.30, 992.13p) 이후 5월말까지 누적수익률은 300.9%로, 같은 기간 코스피 지수 상승률(226.9%)을 74.0%포인트 웃돈다. 전년말(1797.52p) 대비로는 121.2% 상승해 같은 기간 코스피 상승률(101.1%)을 20.1%포인트 상회했다. 밸류업 상장지수펀드(ETF) 13종목의 순자산총액은 5월말 현재 4.3조원으로, 최초 설정 시 대비 787.8% 증가했다.
거래소는 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 특징을 분석하고 공시 우수 사례 20사를 선정해 '2026 기업가치 제고 프로그램 백서'를 발간했다. 백서는 한국거래소 상장공시시스템 내 기업 밸류업 정보 자료실에서 확인할 수 있다.
한편 지난 5월 27일 선정된 기업가치 제고 우수기업 10사 중 에스티팜과 지역난방공사 2사는 오는 12일 코리아 밸류업 지수에 특례편입될 예정이다.
dconnect@newspim.com