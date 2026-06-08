5월 기업가치 제고 공시 731사…밸류업 지수도 사상 최고

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누적 공시기업 시총 비중 전체 83.1%

밸류업 지수 3977p 경신·ETF 순자산 4.3조

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 5월 기업가치 제고 계획 누적 공시기업이 731사로 늘어난 가운데, 코리아 밸류업 지수는 같은 달 3977.00포인트(p)로 사상 최고치를 경신했다.



한국거래소(이하 거래소)는 8일 이 같은 내용을 담은 '월간 기업가치 제고 현황'을 발표했다. 거래소에 따르면 5월 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업은 총 17사이며, 누적으로는 731사(코스피 343사, 코스닥 388사)가 공시를 완료했다. 공시기업의 시가총액 비중은 전체 시장의 83.1%이며, 코스피 공시기업은 코스피 시가총액의 87.8%를 차지한다.

5월 신규 공시기업 17사 중 11사가 고배당기업에 해당하며, 같은 기간 이전 공시에 대한 이행평가를 포함한 주기적 공시 제출 기업은 10사다. 주기적 공시 누적 제출 기업은 113사로 집계됐다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

고배당기업 공시 현황을 보면 5월에는 동신건설, 삼익제약, 티에스아이, 케이티알파, 세종텔레콤, HB인베스트먼트, 지구홀딩스, 샌즈랩, 이크레더블, HL D&I, 테이팩스 등 11사가 신규로 공시를 제출했다.

주주환원 측면에서는 5월 한 달간 32개 상장기업(코스피 22사, 코스닥 10사)이 약 8172억원 규모의 현금배당을 결정했다. 같은 기간 LG가 약 2500억원, 영원무역홀딩스가 1118억원 규모의 자기주식 소각을 결정했으며, 셀트리온은 약 1000억원 규모의 자기주식 소각 및 취득을 결정했다.

코리아 밸류업 지수는 5월 29일 3977.00p로 사상 최고치를 경신했다. 지수 산출 개시일('24.9.30, 992.13p) 이후 5월말까지 누적수익률은 300.9%로, 같은 기간 코스피 지수 상승률(226.9%)을 74.0%포인트 웃돈다. 전년말(1797.52p) 대비로는 121.2% 상승해 같은 기간 코스피 상승률(101.1%)을 20.1%포인트 상회했다. 밸류업 상장지수펀드(ETF) 13종목의 순자산총액은 5월말 현재 4.3조원으로, 최초 설정 시 대비 787.8% 증가했다.

거래소는 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 특징을 분석하고 공시 우수 사례 20사를 선정해 '2026 기업가치 제고 프로그램 백서'를 발간했다. 백서는 한국거래소 상장공시시스템 내 기업 밸류업 정보 자료실에서 확인할 수 있다.

한편 지난 5월 27일 선정된 기업가치 제고 우수기업 10사 중 에스티팜과 지역난방공사 2사는 오는 12일 코리아 밸류업 지수에 특례편입될 예정이다.

dconnect@newspim.com