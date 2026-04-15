한국거래소, 내년부터 고배당기업 '약식 공시' 폐지

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올 하반기 저PBR 기업 선정·공표

기업가치 제고 계획 공시 제출하면 저PBR기업 공표 일정 기간 면제

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 배당소득 과세특례 시행 첫해를 맞아 고배당기업에 한시적으로 허용했던 약식 공시를 내년부터 폐지한다.

거래소는 15일 보도자료를 통해 "내년부터는 모든 고배당기업이 현황진단, 목표설정, 계획수립, 이행평가, 소통 등 기업가치 제고 계획의 모든 내용을 기재한 완결성 있는 공시를 제출해야 한다"고 밝혔다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

앞서 거래소는 올해에 한해 고배당 기업의 기업가치 제고 계획 약식 공시를 허용한 바 있다. 이는 2월 말 조세특례제한법 시행령 개정 이후 기업가치 제고 계획 공시 준비 기간이 부족한 상장기업의 부담을 완화하고자 한시적으로 허용된 조치였다.

아울러 거래소는 하반기 중 자본시장 체질개선 방안에 따라 주가순자산비율(PBR)이 낮은 기업을 선정·공표할 예정이다. 선정기준 예시로는 PBR이 동일업종 내 2반기 연속 하위 20%인 경우 등이 제시됐다.

다만 기업가치 제고 계획 공시를 제출하면 저PBR기업 공표를 일정 기간 면제한다. 거래소는 이를 통해 기업의 능동적인 기업가치 제고 노력을 유도한다는 구상이다.

또한 PBR 현황진단과 목표설정·실행계획 등 구체적인 개선계획이 포함된 경우에만 공표를 면제해 PBR 개선의 실효성을 확보할 방침이다.

향후 계획과 관련해선 "상장기업이 보다 충실하고 내실 있는 기업가치 제고 계획 공시를 제출할 수 있도록 지속적인 지원을 하겠다"고 설명했다.

rkgml925@newspim.com