씨어스, 동탄시티병원서 AI 스마트병동 현장 최초 공개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웨어러블 AI 진단모니터링 기업 씨어스는 15일 경기도 동탄 소재 동탄시티병원에서 'Smart Hospital Media Tour'를 열고 AI 기반 스마트병동 '씽크(thynC)' 운영 현장을 업계 최초로 공개했다.

이번 행사는 체험존과 실제 병동 투어, 의료진 발표로 구성됐다. 신관 1층에 마련된 '씽크 체험존'을 시작으로 병동·병실·검진센터로 이어지는 투어를 통해 환자의 입원부터 퇴원까지 전주기 의료 흐름을 현장에서 확인할 수 있도록 했다.

씽크는 웨어러블 바이오센서와 AI 분석 기술을 기반으로 주요 생체신호를 실시간 분석하고, 이상 징후 발생 시 의료진에게 즉시 알림을 제공하는 입원환자 모니터링 솔루션이다. 기존 중환자실 중심의 모니터링과 달리 일반병동에서도 연속적인 환자 상태 확인이 가능하다. 동탄시티병원은 현재 간호간병병동 90병상에 해당 시스템을 적용 중이다.

씨어스 로고. [사진=씨어스]

투어 후 진행된 세미나에서는 임상 적용 사례도 소개됐다. 동탄시티병원 김범석 교수는 수술 후 환자의 산소포화도 저하를 조기 감지해 즉각 처치로 이어진 사례, 야간 낙상 위험 상황을 알람으로 확인해 신속 대응한 사례, 심전도(EKG)에서 PVC 이상 신호를 감지해 협진으로 연계한 사례 등을 공유했다.

김 교수는 "실시간 모니터링을 통해 환자 상태 변화를 조기에 인지하고 즉각적인 대응으로 이어질 수 있다는 점이 가장 큰 변화"라며 "단순히 데이터를 보는 수준을 넘어 실제 임상 의사결정과 환자 안전에 직접적으로 영향을 주는 시스템"이라고 말했다.

씨어스 강대엽 CSO 부사장은 "씽크는 일반병동까지 확장 가능한 구조로 설계된 시스템"이라며 "주요 진료과 및 병동 전반으로 씽크 플랫폼 확장을 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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