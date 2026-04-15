민주당 경북도당, 구미시장 김철호·장세용...영주시장 김동조·박완서·우창윤 경선

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안동시 '바' 선거구 김호석·최미연 경선

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 50여 일 앞두고 정당별 주자들이 확정되고 있는 가운데 더불어민주당이 '보수 텃밭'인 TK권 단체장 후보 등 주자 선정에 속도를 내고 있다.

더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회(공관위)는 15일 제13차 회의를 열고 기초 지자체장 2곳과 기초 의원 1곳 등 경선 지역 3곳 후보자를 발표했다.

더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회 오일영 위원장이 15일 제13차 회의 결과를 발표하고 있다.[사진=민주당경북도당]2026.04.15 nulcheon@newspim.com

민주당 공관위의 심사 결과에 따르면 구미시장 경선 후보는 김철호 전 더불어민주당 구미시갑지역위원장과 장세용 전 구미시장이다.

또 영주시장 경선 후보는 김동조 전 경희대 정경대학 객원교수, 박완서 전 영주시 의원, 우창윤 전 서울시 의원 등 3인이다. 안동시 바 선거구 기초 의원 경선 후보는 김호석 전 안동시의회 의장, 최미연 현 더불어민주당 경북도당 교육연수위원회 부위원장이다.

민주당 경북도당은 또 지난 12차 회의에서 권리당원 경선을 실시하기로 결정된 경산시 다 선거구 기초 의원의 경우 김민선 현 민주평통 경산시협의회 자문위원과 황관식 전 경산시 행정지원국장이 참여하는 후보자 설명회를 15일 가진 데 이어 오는 18일~19일 이틀간 경선을 실시할 예정이다.

추가 공모에 들어간 영양군수, 영주시 나·상주시 다 기초 의원 선거구는 공모 접수 상황에 따라 추후 공천 일정을 진행할 예정이다.

민주당 경북도당은 현재까지 후보자가 없는 선거구에 대해 이달 16일~18일까지 추가 공모를 갖고 경쟁력 있는 후보를 최대한 모집한다는 방침이다.

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