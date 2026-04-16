[오늘의 정치일정] 4월16일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 12일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재했다.
- 외교부 장관이 멕시코 장관과 통화하고 중동전쟁 보고를 받았다.
- 민주당·국민의힘 원내대표가 중동 상황 긴급회의를 열고 세월호 12주기 기억식에 참석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대)
<외교부>
-장관
09:00 멕시코 외교장관 통화(09:00)
11:00 중동전쟁 긴급 현안보고(국회, 11:00)
-1차관
통상업무
-2차관
09:00 바이오 혁신위 출범식(총리 주재, 09:00)
16:00 과학기술관계장관회의(총리 주재, 16:00)
<통일부>
-장관
10:00 국가물관리위원회 민간위원장 면담 (장관실)
11:00 하나센터 후원·재능기부 기관 업무협약식 참석 (장관실 및 정부서울청사 7층 대회의실)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:30 해군/해병대 현장 지휘관 대상 특별강연
13:00 해군작전사령부 대비태세 현장점검
-차관
통상업
<국가보훈부>
-장관
11:00 국민안전의 날 기념식 (세종컨벤션센터)
-차관
10:30 2026년도 대한민국고엽제전우회 정기총회 (공군호텔)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
11:30 <착!붙 공약 프로젝트> 8호·9호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
15:00 [정부 주관] 4.16세월호참사 12주기 기억식
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의 / 국회 본관 245호
15:00 [정부 주관] 4.16세월호참사 12주기 기억식
<국민의힘>
-장동혁 당대표
방미 일정
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당-국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의 / 국회 본관 245호
<개혁신당>
-이준석 당대표·천하람 원내대표
09:00 부산 지역 현장 최고위원회의 / 부산 부산진구 중앙대로680번길 29
11:00 경상남도당 창당대회 / 경남 창원시 성산구 원이대로 450
-이준석 당대표
17:00 공인회계사 공공정책 리더십캠프 강연 / 한국공인회계사회
-천하람 원내대표
15:00 세월호참사 12주기 기억식 / 안산 화랑유원지 제3주차장
<조국혁신당>
-조국 당대표
08:30 CBS-R <박성태의 뉴스쇼> 출연
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
-서왕진 원내대표
9:30 최고위원회의 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
9:45 세븐브로이-대한제분 상생협력기금 출연식 / 국회 의원회관 306호
15:00 세월호참사 12주기 기억식 / 안산화랑유원지 제3주차장(대한민국 안산시 단원구 화랑로 259)