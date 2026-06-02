[6·3지선 경북] 울진군 선거인 수 4만6126명....본 투표 예정인원 2만6554명

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

본 투표, 10개 읍면 17곳 투표소서 진행...주민등록지 기준 정해진 투표소에서만 투표 가능

울진군 사전투표율 35.87%...경북도 比 13.45%p 높아

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 결전의 날이 하루 앞으로 다가왔다.

지난 2월 3일 시·도지사와 교육감 선거 예비후보자 등록을 시작으로 지방자치의 주역이 되기 위한 전국의 선량들은 약 120일간 표심 얻기에 총력을 경주해 왔다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진군의 경우 '6.3지방선거' 본 투표는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 10개 읍면 17곳의 지정 투표소에서 진행된다. 사진은 지난 29~30일 치러진 '사전투표' 모습. 2026.06.02 nulcheon@newspim.com

특히 지난 5월 14~15일 이틀간 여·야의 각급 공천 후보와 무소속 후보들이 '후보자 등록'을 마치면서 전국은 지방선거 국면으로 본격 진입하고 후보자들은 표심 얻기에 사활을 건 총력전에 들어갔다.

본 선거에 앞서 지난 29~30일 이틀간 치러진 '사전투표'에서 전국 사전 투표율은 23.51%의 높은 투표율을 기록했다.

이는 지난 4년 전 치러진 '제8회 지방선거' 사전투표율 20.62%에 비해 2.89%포인트(p) 높은 수치로 국민들의 이번 '6·3 지선'에 대한 높은 관심을 반영했다.

경북도의 이번 사전투표율은 22.42%로 나타났다. 이는 전국 사전투표율 23.51%에 비해 1.09%p 낮은 수치이다. 또 지난 2022년 치러진 '제8회 지방선거' 사전투표율 23.19%에 비해 0.77%p 낮은 수치이다.

다만, 선거운동 기간 내내 치열한 접전 지역이나 과열 양상을 띤 울릉군과 울진군은 경북도 내 타 지자체에 비해 상대적으로 높은 사전투표율을 보였다.

울릉군의 사전투표율은 40.81%로 경북도 전체 사전투표율에 비해 무려 18.39%p 높은 수치이다. 또 울진군의 사전투표율은 35.87%로 나타나 이는 경북 전체 사전투표율 22.42%보다 13.45%p 높게 나타났다.

울진군의 이번 '6·3 지선' 확정 선거인 수는 총 4만 6126명이다. 이 중 내국인은 4만 1545명이며, 재외국민은 45명, 외국인 26명이다.

이 중 1만 5062명이 사전·거소 투표를 완료해 본 투표 예정 인원은 2만 6554명으로 집계됐다.

선거구별 확정 선거인 수는 '가' 선거구 경우 울진읍 1만 3880명과 금강송면 1205명이다. 이 중 본 투표 예정 인원은 울진읍 7460명과 금강송면 740명이다.

'나' 선거구는 북면 7510명과 죽변면 5948명이다. 이 중 본 투표 예정 인원은 북면 4189명과 죽변면 3743명이다.

'다' 선거구는 ▲근남면 2663명▲매화면 1865명▲기성면 2235명▲온정면 1513명▲평해읍 2475명▲후포면 6832명이다. 이 중 본 투표 예정 인원은 ▲근남면 1549명▲매화면 1075명▲기성면 1229명▲온정면 937명▲평해읍 1399명▲후포면 4233명이다.

'6·3 지방선거' 본 투표는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 본 투표는 주민등록지 기준으로 정해진 투표소에서만 투표가 가능하다. 반드시 신분증을 지참해야 하며 투표 전에 자신이 투표하는 투표소의 위치를 확인해두면 혼선을 줄일 수 있다.

울진군의 본 투표소는 10개 읍면 17곳이다. 읍면별 투표소는 다음과 같다.

◆ 울진읍

▲1투표소 울진초등학교 연송관▲2투표소 울진중학교 연원체육관▲3투표소 울진남부초등학교 해울관▲4투표소 울진군청 대회의실

◆ 평해읍

▲평해읍민회관 1층 회의실

◆ 북면

▲1투표소 북면사무소 2층 회의실 ▲2투표소 한수원사택 종합복지관

◆ 금강송면

▲삼근초등학교 목향관

◆ 근남면

▲근남면 문화체육센터 제동관

◆ 매화면

▲매화중학교 체육관

◆ 기성면

▲기성면 행복나눔센터 2층 강당

◆ 온정면

▲온정생활문화센터

◆ 죽변면

▲1투표소 죽변면사무소 2층 회의실▲2투표소 죽변초등학교 죽변꿈마루관(체육관)

◆ 후포면

▲1투표소 후포초등 후포동부분교 한솔관▲2투표소 후포중고등학교 체육관▲3투표소 후포초등학교 등기관(체육관)

nulcheon@newspim.com