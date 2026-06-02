[이재명 정부 1년] 질병청, 보건안보 세계 최고 수준…코로나19 접종 피해 보상 지원 박차

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WHO 합동외부평가에서 '만점' 획득

에볼라 등 1급 감염병 국내 유입 0건

내달 감염병 위기관리체계 방안 발표

HPV 지원 대상 남성 청소년까지 확대

희귀질환 환자 대상 의료비 지원 강화

코로나19 피해 보상 신규 심의 1609건

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 질병관리청이 세계보건기구(WHO)로부터 세계 최고 수준의 보건안보 역량을 인정받았다.

질병청은 2일 국무회의에서 국민주권정부 출범 1주년을 맞아 보건안보 역량, 예방접종 확대, 희귀질환 지원 내실화, 코로나19 피해보상 책임 이행 등 지난 1년간의 주요 성과를 발표했다.

◆ 질병청, WHO 보건안보 평가 '세계 최고'…올해 호흡기 감시기관 800곳으로 확대

질병청은 세계 최고 수준의 보건안보 역량을 갖춰 미래 위협에 철저히 대비하고 있다. 지난해 8월 세계보건기구(WHO) 합동외부평가에서 총 56개 보건안보 지표 중 52개 지표에서 만점(93%)을 획득했다. 2017년 평가(60%) 대비 33%포인트(p) 향상된 수준으로 미국(46%)보다 47%포인트(p) 높다. 최근 국제사회에서 니파바이러스 감염증 등이 잇따르는 가운데 에볼라·메르스 등 주요 1급 감염병의 국내 유입 사례가 한 건도 발생하지 않았다.

임승관 질병관리청장이 15일 서울 여의도 국회 보건복지위원회에서 열린 보건복지부 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

'조용한 팬데믹'이라고 불리는 항생제 내성 대응도 강화했다. 지난해 12월 제3차 국가 항생제 내성 관리대책을 수립하고 항생제 적정사용 관리 시범사업 참여 의료기관을 2025년 78개에서 2026년 90개로 확대했다.

호흡기 감염병 표본감시 기관도 2025년 300개소에서 2026년 800개소로 확대했다. 팬데믹 위기 시 신속히 신변종 감염병 검사를 수행할 수 있는 우수 감염병 병원체 확인기관은 2024년 4개에서 2026년 지역 소재 검사기관을 포함해 15개까지 확대할 예정이다.

국가 주도 백신 기술 확보에도 성과를 거뒀다. 지난해 12월 세계 최초 재조합 탄저백신을 출하해 생물테러 위기 시 능동적 대응수단을 확보했다. 팬데믹 대비 국산 메신저 리보핵산(mRNA) 백신을 2028년 개발하는 것을 목표로 임상 1상을 개시했다.

질병청은 "어떠한 감염병 위기에도 방역·사회, 의료, 접종, 연구개발 분야에서 전주기적 맞춤형 대응이 가능하도록 감염병 위기관리체계 고도화 방안을 수립해 6월 중 발표할 예정"이라고 설명했다.

◆ 12세 남성청소년까지 HPV 지원…독감 예방접종도 13세→14세로 확대

질병청은 더 많은 국민에게 의료서비스도 제공하기 위해 국가 예방접종을 확대했다. 지난 5월 사람유두종바이러스(HPV) 백신 접종 지원 대상을 기존 여성청소년에서 12세 남성청소년까지 확대했다. 단체생활로 인해 인플루엔자 유행 가능성이 높은 학령기 소아청소년의 인플루엔자(독감) 예방접종 대상도 기존 13세에서 14세로 확대했다.

[자료=질병관리청]

59개월 이하 어린이 폐렴구균 백신도 기존 PCV13·PCV15에 PCV20을 신규 도입했다. PCV20은 기존 백신 대비 5개 혈청형을 추가로 예방할 수 있어 어린이를 폐렴구균감염증으로부터 보다 폭넓게 보호할 수 있다.

희귀질환 환자에 대한 책임도 강화했다. 의료비 지원 대상 질환은 2025년 1338개에서 2026년 1413개로 75개 증가했다. 유전자 진단검사 지원 인원도 2025년 810명에서 2026년 1150명으로 340명 확대했다. 희귀질환 전문기관도 2025년 17개소에서 2026년 19개소로 추가 지정했다.

2025년 9월에는 희귀질환자의 특수식과 관련해 당원병 환자를 위한 특수옥수수전분 지원 품목에 추가했다. 오는 6월부터는 선천성대사이상 희귀질환 환자가 연령과 관계없이 저단백 즉석밥을 안정적으로 구매할 수 있도록 지원 체계도 구축한다.

코로나바이러스감염증-19(코로나19) 예방접종 피해보상 지원도 지속적으로 추진한다. 질병청은 지난 4월 코로나19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법을 제정하고 2025년 11월 보상 및 재심위원회 구성을 완료했다. 특별법에 따른 심의는 2025년 4월부터 심의 중으로 2025년 10월 이후 신규 심의 1609건, 재심의 1538건이 접수됐다.

임승관 질병청장은 "감염병 위협이 상시화된 환경에서 우리 청의 보건안보 역량이 WHO 평가를 통해 객관적으로 확인되었다는 점에 의미가 있다"며 "예방접종 확대, 피해보상 이행, 생활밀착형 개선과제 추진 등 더 많은 국민이 더 넓은 질병관리 혜택을 체감할 수 있도록 생명을 지키는 핵심 기관으로서 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com