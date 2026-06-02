[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 2일

AI 핵심 요약beta
- 투데이 ANDA가 2일 경제·증시 소식을 묶어 배달했다
- 반도체 장비 도입기간 단축과 증시 순위 변화가 담겼다
- 이 대통령 발언과 국책은행 지방이전도 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
2일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲반도체 EUV 장비 도입 '34일→9일' 25일 빨라진다▲李대통령 "검찰, 잘못하면 사과해야…무오류 함정 빠지면 안돼" ▲韓증시 세계 6위…삼성전자, 메타 제치고 10위 진입▲젠슨 황, 삼성 성과급 이슈에 "직원에게 가능한 많이 보상해야" ▲산업은행→부산·기업은행→대구...국책은행 지방이전 재점화 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.