[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 29일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 29일 경제·산업·증시 등 알짜 기사 모은 '투데이 ANDA'를 발송했다
- 이번 뉴스레터에는 현대차 아틀라스, 6·3 부동산, 미·이란 합의, 서소문 고가 붕괴, 레미콘 파업 등이 담겼다
- 뉴스핌은 평일 '투데이 ANDA' 외 주1회 연예·스포츠 'K스타 월드스타' 등 다양한 뉴스레터를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
29일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲손흥민도 "와우" 깜짝 놀랐다...현대차 아틀라스의 '고난도 슛' ▲[6·3 부동산] 정원오 '착착' VS 오세훈 '신통'…서울 공급난 해소 적임자는? ▲미·이란 합의, 월가 기대와 달리 증시 매도 촉발할 수도 ▲경찰, '서소문 고가 붕괴' 서울시·시공사 등 7곳 압수수색 ▲수도권 레미콘 운송노조, 내달 8일부터 파업 돌입...통합교섭 요구 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.