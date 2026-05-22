[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 22일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 경제·산업 등 알토란 기사만 골라 평일 오후4시에 '투데이 ANDA'를 발송했다
- 22일자 뉴스레터에는 대전 여론조사, 삼성전자 노사갈등, K조선 성과급, 수도권 주택공급 등 기사가 실렸다
- 연예·스포츠를 다루는 'K스타 월드스타' 뉴스레터도 주1회 토요일 오후3시에 발송한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
22일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[뉴스핌 여론조사-대전] 허태정 51.4% 이장우 37.0%…許, 5개 선거구 모두 우세 ▲[뉴스핌 여론조사] 대전 '지지후보 계속 지지' 74.1% vs '바뀔 수 있어' 19.5% ▲삼성전자 잠정합의안 찬반 투표 통과될까…노노 갈등·주주 소송 '난관' ▲올해 사상 최대 실적 전망에 K-조선도 '성과급 블랙홀' ▲2년간 수도권 규제지역, 매입임대 6.6만가구 공급…非아파트 사업자 지원 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.