[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 27일

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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

27일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[뉴스핌 여론조사] 서울시장 정원오 48.8% 오세훈 41.4%…7.4%p 차이 ▲[뉴스핌 여론조사] 전국 7개 지역 광역 판세 요동…부산·대구·충북·충남 '초접전' ▲李대통령, 취임 1주년 기자회견 다음달 8일…1주년 기념사도 발표 ▲3월 출생아 2만5200명 '21개월째 증가'...혼인도 10% 늘어 ▲[한 회사 두 삼성]대기업 왜 '노노 갈등'에 흔들리나...사업부간 실적·보상 구조 큰 격차 등 다양한 기사가 있습니다.

27일자 투데이 ANDA 바로가기

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