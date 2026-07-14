[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 14일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 14일 교육부·헌재 인사와 회동했다
- 국회서 선거관리·전월세·핵심광물 등 현안 토론을 진행했다
- 여야 각 당이 원내회의·기자회견·방송출연으로 정치 현안을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 최교진 교육부 장관 접견 / 의장 집무실
15:30 손인혁 헌법재판소 사무처장 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
10:00 제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 445호
◆의원실 세미나
10:00 염태영 의원실 등, 전월세 시장 불안, 어떻게 해결할 것인가? / 의원회관 제11간담회의실
10:00 오세희 의원실 등, 핵심광물 공급망 안정화와 재자원화 산업 육성을 위한 정책토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 한지아 의원실, 삶의 마지막 순간은 병원 아닌 가족 곁에서: 재가임종 지원체계 마련을 위한 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 손명수 의원실, 웹툰IP 확장 시대, 창작 그 이후 산업 발전의 중요성 / 국회도서관 소강당
14:00 박상혁 의원실, 코리아 프리미엄 시대를 위한 불공정거래 근절 방안 / 의원회관 제2세미나실
14:00 이재강 의원실 등, 한반도 평화공존을 위한 새로운 교류협력의 방향과 과제 세미나 / 의원회관 제10간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 홍기원 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
09:20 최혁진 의원, [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안 발의 기자회견]
09:40 서영석 의원, [국민의힘의 원구성 보이콧, 민생법안 처리 외면에 대한 항의 및 국회정상화 촉구 기자회견]
10:00 김예지 의원, [세종시 장애인 학대사건 관련 기자회견]
10:20 정진욱 의원, [액상 합성 전자담배 탈세와 국민건강 위협 관련 정부 합동조사단 구성 촉구 기자회견]
10:40 복기왕 의원, [국회 국토교통위원회 현안 관련 기자회견]
11:00 김우영 의원, [국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 관련 기자회견]
11:20 한민수 의원, [현안 관련 기자회견]
11:40 용혜인 의원, [반도체 초과이익 활용 방안 제안 기자회견]
13:20 최수진 의원, [학부모단체연합대표, 배재고 현안 관련 입장문 발표 기자회견]
13:40 주호영 의원, [북한인권법 관련 기자회견]
14:00 정혜경 의원, [공공기관 자회사 노동자 처우실태 발표 및 처우개선 촉구 기자회견]
14:20 조지연 의원, [경산~울산 고속도로 신설 촉구 기자회견]
14:40 김준혁 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
15:00 모경종 의원, [청년최고위원 도입 관련 당대표 후보 공개 질의 답변 촉구 기자회견]
16:00 김태규 의원, [검찰의 보완수사권 폐지 관련 성명서 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
10:00 '장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완수사권의 필요성' 토론회 / 국회 본관 245호
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 '장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완수사권의 필요성' 토론회 / 국회 본관 245호
10:55 문화일보 유튜브 <허민의 정치카페>
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
09:30 의원총회 / 본관 로텐더홀
15:50 유튜브 <매불쇼> 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 제1차 청문회 / 행정안전위원회 전체회의실
*천하람 원내대표
09:00 뉴스1TV 팩트앤뷰 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
seo00@newspim.com