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서울시, 오늘 부동산 대토론회 참석...野 '주택 공급 확대 정책' 요구 전달

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  • 이재명 정부가 14일부터 부동산 대토론회를 열자 서울시는 재건축·재개발 활성화와 도심 주택 공급 확대 의견을 전달하기로 했다.
  • 오세훈 시장과 야권은 이번 토론회가 보유세·다주택자 규제 강화 논의가 아닌 민간 공급 확대와 정비사업 활성화 대책을 다뤄야 한다고 주장했다.
  • 정점식 원내대표와 전문가들은 증세 대토론회가 불필요하다고 비판하며, 국민토론회가 형식 논란을 피하려면 야권·전문가가 균형 있게 참여하는 패널 구성이 필요하다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 4차례 부동산 대토론회 개최...李대통령 23일 참석
서울시 14일 재건축·재개발 활성화 정책 의견 전달 예정
野 "증세 아닌 민간 공급 확대 중심으로 정책 전환해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 정부가 14일부터 4차례에 걸쳐 부동산 대토론회를 여는 가운데 서울시도 토론회에 참석한다. 서울시는 재건축·재개발 활성화와 도심 주택 공급 확대의 현장 중심 정책 의견을 전달한다.

야권이 보유세와 다주택자 규제보다 민간 주택 공급 확대를 촉구하는 상황에서 서울시의 토론회 참여로 재건축·재개발과 도심 주택 공급을 담당하는 지방자치단체의 현장 의견이 정부 논의 과정에 반영될지 주목된다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 13일 오후 청와대 영빈관에서 2026 국가재정전략회의를 주재하면서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.13

◆ 서울시, 오늘 부동산 대토론회 실무자 참석...재건축·재개발 활성화 등 의견 전달 예정

정부는 이날부터 국토교통부의 공급대책, 금융위원회의 금융대책(15일), 재정경제부의 세제개편(16일)을 포함한 부동산 토론회를 순차적으로 진행한다. 오는 23일 열리는 부동산 국민대토론회에는 이재명 대통령이 직접 참석한다.

서울시는 이날 열리는 주택 공급 토론회에 참여한다. 오세훈 서울시장이 아닌 실무자가 참석하는 것으로 전해졌다. 서울시는 토론회에서 재건축·재개발 활성화와 도심 주택 공급 확대 등 현장 중심의 정책 의견을 전달할 계획이다.

야권은 이번 토론회가 보유세 인상과 다주택자 규제 강화의 명분을 마련하는 자리에 그쳐서는 안 된다는 입장이다.

특히 세금과 대출 규제로 수요를 억제하기보다 민간 공급 확대와 재건축·재개발 활성화의 시장이 체감할 수 있는 공급 대책을 내놔야 한다는 입장이다.

오세훈 서울시장이 13일 서울시청 다목적홀에서 열린 '소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나'에 참석해 서울시 소상공인 정책 강연을 하고 있다. [사진=서울시]

◆ 오세훈 "누구에게 세금 더 부담시킬지 논의 자리 되지 않아야"

오 시장은 지난 12일 페이스북을 통해 대토론회 개최 자체에는 환영의 뜻을 나타내면서도 공급 확대와 전월세 시장 안정을 우선 의제로 다뤄야 한다고 요구했다.

오 시장은 "이번 대토론회가 또다시 '누구에게 세금을 더 부담시킬 것인가'에 논의가 집중되는 자리가 되지는 않을까 우려된다"며 "국민이 피부로 겪고 있는 현장의 어려움을 가장 먼저, 가장 비중 있게 다뤄야 한다"고 촉구했다.

그러면서 ▲신속한 공급 대책 ▲정비사업 활성화 ▲전월세 시장 정상화를 3대 핵심 과제로 제시했다.

오 시장은 "국민이 원하는 것은 숫자로만 제시되는 공급계획이 아니라 시장이 공급 확대를 확신할 수 있는 실효성 있는 정책"이라며 "공급에 대한 신뢰가 있어야 시장도 안정된다"고 강조했다.

재건축·재개발과 관련해서도 오 시장은 "집을 새로 더 많이 지을 수 있는 가장 확실한 공급 대책"이라며 "정비사업을 가로막고 있는 대출 규제 등 현실적인 걸림돌을 어떻게 개선할 것인지가 반드시 핵심 의제로 다뤄져야 한다"고 목소리를 높였다.

일단 서울시 참여로 공급 정책을 둘러싼 현장 의견을 전달할 통로는 마련됐다. 야권에서는 정부가 국민 의견을 폭넓게 듣겠다는 취지를 살리려면 기존 정책에 비판적인 견해도 토론 과정에 충분히 반영해야 한다고 요구했다. 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

◆ 정점식 "지금 증세 대토론회 필요치 않아"...국민의힘, 정부 공식 요청땐 참석 가능성 

야당인 정점식 국민의힘 원내대표는 13일 최고위원회의에서 "지금 이재명 정부에 필요한 것은 '증세 대토론회'가 아니다"라며 "지난 1년 동안 뿌려온 잘못된 과잉 규제부터 폐기하고 민간 공급을 확대하는 방향으로 부동산 정책 기조를 전환해야 한다"고 지적했다.

정 원내대표는 이 대통령이 토론회를 앞두고 보유세와 다주택자, 초고가 주택 기준을 의제로 제시한 것을 두고 "예고했던 '7말 8초 과세 부담'의 정당화를 위한 '간보기 작업'이자 '여론 빌드업'에 불과하다"고 직격했다.

정 원내대표는 집값과 전월세 가격 상승 원인으로 민간 공급 억제와 과도한 규제·세금 중심 정책을 지목하며 "이념 과잉의 도그마를 청산해야 한다"고 비판했다.

국민의힘은 정부가 토론회 참여를 공식적으로 요청할 경우 야권의 정책 대안을 설명할 수 있다는 입장이다.

◆전문가 "국민토론회, 패널 구성 공정·균형 있게 할 필요"

국민의힘 원내 관계자는 "정부에서 연락이 온다면 (토론회를) 마다할 이유는 없다"면서도 "다만 요청이 올 것으로 보이지 않는 상황에서 참석 여부를 미리 이야기하는 것은 큰 의미가 없다"고 말했다.

전문가들도 정부가 원하는 결론을 뒷받침하는 형식적인 토론회라는 비판을 피하려면 패널 구성 단계부터 상반된 견해를 균형 있게 반영해야 한다고 제언했다.

이종훈 정치평론가는 "정부가 원하는 방향으로 토론회를 끌고 가더라도 현실이 반대 방향으로 움직이면 '토론회를 왜 했느냐'는 이야기가 나올 수밖에 없다"며 "그런 점에서도 패널 구성을 공정하고 균형 있게 할 필요가 있다"고 조언했다.

이 평론가는 "부동산 문제가 문재인 정부 때처럼 대통령 지지율을 끌어내리는 결정적인 변수가 될 수 있기 때문에 정부가 선제 대응에 나선 것으로 봐야 한다"며 "정부가 만족할 만한 방향으로 논의가 이뤄지더라도 현실이 따라주지 않으면 토론회의 의미가 퇴색할 수 있다"고 지적했다.

oneway@newspim.com

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이번주 '李 정책 슈퍼위크' 주목 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 정부의 '정책 슈퍼위크'가 13일부터 시작된다. 이날 열리는 국가재정전략회의를 시작으로 부동산 정책 공개 토론회가 오는 14일부터 3일간 열리고, 정부 부처 대통령 업무보고도 15일부터 시작된다. 이 대통령은 한 주 동안 '나라의 곳간'인 내년도 예산안 편성 방안과 '부동산 공화국' 탈피를 위한 정책 토론, 취임 1년 차 당시 점검했던 국정 과제 이행과 지적 사항을 점검한다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com ◆ 반도체 호황 추가 세수, '미래대응기금'으로 13일 청와대와 정부에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열리는 '2026 국가재정전략회의'에 참석한다. 이날 회의는 '미래대응기금'에 대해 논의할 예정이다. 미래대응기금은 반도체 호황으로 확보되는 추가 세수를 활용한 기금이다. 인공지능(AI) 국가전략과 3대 메가프로젝트 등 미래 성장 동력 확보에 필요한 재원을 확보하기 위해 기금을 만들겠다는 구상이다. 기금은 국가 균형 발전과 청년 정책에도 활용된다. 오는 14일부터 16일까지 사흘 동안은 부동산 토론회가 잇달아 열린다. 14일은 국토교통부가 '부동산 공급 대책'을 주제로 토론회를 연다. 이어 15일 금융위원회의 '부동산 금융', 16일 재정경제부의 '부동산 세제'를 주제로 한 토론회가 각각 열린다. 사흘간의 부동산 토론회에서 언급되고 논의된 내용들은 오는 23일 이 대통령 주재로 열리는 '부동산 대토론회'에서 구체화된다. 부동산 공급 대책의 경우 '공공 주도'와 '민간 공급'의 비율 문제가 논의될 것으로 보인다. 그간 정부의 부동산 공급 대책은 공공 주도가 핵심이었다. 그러나 민간 용적률 인센티브 확대, 재개발·재건축 활성화, 대출 규제 완화 등의 시장 목소리가 커짐에 따라 민간 공급 활성화 방안에 대한 요구도 토론회에서 나올 것으로 보인다. ◆ 돌아온 잼플릭스…140개 공공기관 업무보고 모두 생중계 이번 토론회에서 논의되는 부동산 세제 개편안 내용은 오는 7월 말이나 8월 초 발표되는 '2026 세제 개편안'에 담길 예정이다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 10일 춘추관 브리핑을 통해 "세제는 2026년도 개편안 발표 시한이 있어 늦어도 7월 말이나 8월 초는 돼야 한다"며 "세제는 국민의 권리이자 의무이고 재산권 문제라서 입법 예고를 해야 하기 때문"이라고 밝힌 바 있다. '잼플릭스(이재명+넷플릭스)'라고 불렸던 정부 부처 업무보고도 오는 15일부터 시작된다. 21일까지 9차례에 걸쳐 모두 생중계로 진행된다. 국무조정실을 비롯해 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다. 이번 업무보고는 지난해와 다르게 200여 명의 국민 참관단이 새로 참석한다. 이 대통령은 200여 명의 국민 참관단과 함께 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검할 것으로 보인다. pcjay@newspim.com 2026-07-13 09:08
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전국 찜통더위에 전력수요 급증 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 짧은 장마 이후 연일 폭염이 지속되면서 올여름 전력수요가 처음으로 90기가와트(GW)를 넘어설 전망이다. 정부가 발전설비를 총동원하고 있지만, 전력예비율이 올여름 들어 처음으로 10%까지 떨어질 것으로 예상됐다. 정부는 올여름 전력피크를 8월 셋째 주로 전망했지만, 때 이른 폭염으로 7월부터 전력피크에 도달할 가능성이 적지 않다. ◆ 저녁시간 94GW 전망…전력예비율 10%로 뚝 13일 기후에너지환경부와 전력거래소에 따르면, 이날 오후 6~7시 최대전력수요는 94GW로 전망됐다. 전력거래소는 최초 전망에서 최대전력수요를 91.8GW, 공급예비력 12.3GW(예비율 13.4%)로 전망했지만, 늘어난 전력수요를 반영해 수정했다. 전력거래소는 "이 시간대 예비력은 9383MW로 '정상' 상태"라며 "전력수급이 안정적일 것으로 예상한다"고 밝혔다. 2026년 7월 13일 최대전력수요 전망 [자료=전력거래소] 2026.07.13 dream@newspim.com 하지만, 이 시간대 공급예비력이 9.4GW 규모로 감소하면서 예비율도 10%로 뚝 떨어질 전망이다. 예비율이 10%까지 떨어진 것은 올여름 들어 처음이다. 정부가 가동할 수 있는 발전설비를 총동원해도 전력예비율이 10% 이하로 떨어질 수 있는 상황이다. 기후부 관계자는 "폭우나 태풍으로 인한 전력설비 불시고장, 역대급 폭염에 따른 비상 상황에 대비해 약 8.8GW의 예비자원을 추가로 준비하고 있다"고 강조했다. ◆ 정부, 8월 3주 전력피크 전망…7월 경신 가능성 지난해 여름에도 이른바 '마른장마'로 인해 7월 둘째 주부터 폭염에 시달렸다. 때 이른 폭염이 지속되면서 7일 8일 최대전력수요가 95.7GW까지 치솟았다. 이는 지난해 여름철 전력피크(96GW, 8월 25일)와 거의 유사한 수준이다. 기후부는 지난달 25일 올여름 최대전력수요가 8월 3주차에 94.1GW(기준)~98.8GW(상한)를 기록할 것으로 전망했다. 이때 공급능력은 107GW 규모이며, 예비력은 13.9GW(기준)~8.2GW(상한) 수준으로 떨어질 전망이다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.25 dream@newspim.com 하지만 폭염 속 전력수요가 급증하면서 이미 7월부터 정부의 전망치를 웃돌 가능성이 있다. 특히 13일 공급능력이 103.4GW에 그치면서 운영예비력도 9.8GW(예비율 10%) 수준으로 떨어질 것으로 전력거래소는 전망했다. 지난해 10월 1일 기후에너지환경부 출범 처음 맞는 여름이어서 기후부 체제 하에서 전력수급 능력이 어떻게 달라질 지 첫 시험대에 오른 상황이다. 기후부는 전력피크가 예상되는 오후 6~7시 시간대 에너지 절약 동참을 유도하고 있다. 기후부는 "대국민 에너지 절약 캠페인으로 수요관리 동참을 유도하고 있다"면서 "냉방온도 준수, 불필요한 조명 소등 등 에너지 절약에 동참해 달라"고 당부했다. dream@newspim.com 2026-07-13 07:58

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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