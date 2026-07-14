[오늘의 정치일정] 7월 14일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 12일 국무회의 주재하고 앤 공주를 접견했다
- 장관들은 국무회의 참석과 북한이탈주민 관련 행사, 보훈 추념제 등을 진행했다
- 여야 각 정당 지도부는 국회 회의·토론회·청문회와 방송 출연 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제30회 국무회의 (청와대 본관)
17:30 '앤' 공주 접견 (청와대 본관 상춘재)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:30 제3회 북한이탈주민의 날 기념식 참석(경기 고양 킨텍스 제2전시장 6홀)
13:50 '동북아평화자료원' 건립 공사 현장 방문
-차관
10:00 국무회의 대참
14:00 한반도 평화공존을 위한 새로운 교류협력의 방향과 과제 세미나 축사(국회의원회관 제10간담회실)
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
14:00 일성 이준 열사 순국 119주기 추념제
18:00 앤 공주 방문 기념 리셉션
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실(L)
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호(L)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 '장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완수사권의 필요성' 토론회(국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 '장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완수사권의 필요성' 토론회(국회 본관 245호)
10:55 문화일보 유튜브 <허민의 정치카페>
-정희용 사무총장
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 제1차 청문회 / 행정안전위원회 전체회의실(본관 445호)
-천하람 원내대표
09:00 뉴스1TV 팩트앤뷰 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상업무
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
9:30 의원총회(본관 로텐더홀)
15:50 유튜브 <매불쇼> 출연