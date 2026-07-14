민주, 선호투표제 도입 두고 친명·친청 갈등 최고조...초반 주도권 전쟁 심화

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친청 "당헌·당규 위반" vs 친명 "결정 사안 존중해야"

"컨벤션 효과 커녕 내홍만"…당내 우려 목소리도

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 당 대표 선출 방식인 '선호투표제' 도입 여부를 둘러싼 계파 갈등이 최고조로 치닫고 있다.

14일 정치권에 따르면 전국당원대회준비위원회(전준위)가 해당 안건들을 의결했지만, 친청(친정청래)계·친명(친이재명)계의 공방 속에 지도부가 결론을 내리지 못하면서 전당대회 룰이 계파 간 승부처로 변질된 형국이다.

김민석 전 국무총리(왼쪽부터), 송영길 더불어민주당 의원, 정청래 전 대표가 12일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 정견발표회에 참석해 있다. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 전준위, 선호투표제 도입 결정...정청래 "당헌·당규 위반" 문제제기

앞서 전준위는 이번 당 대표 선거에 결선투표를 대신해 1·2순위를 함께 적는 선호투표제를 도입하기로 결정했지만, 최고위원회에서 과반을 차지한 친청계가 '당헌·당규 위반'을 제기하며 제동을 걸면서 논의가 꼬였다.

당초 지도부는 지난 주말 내로 논의를 매듭짓겠다는 방침을 세웠으나 합의에 실패했고, 13일 예정된 최고위 회의도 연달아 취소되면서 룰 확정을 둘러싼 갈등이 장기화 조짐을 보이고 있다.

당권주자인 정청래 전 대표는 선호투표제를 두고 '당헌·당규 위반'이라고 주장하며 강하게 문제를 제기하고 있다.

정 전 대표는 이날 출마 기자회견 직후 선호투표제에 대한 기자 질문에 "앞서 당 결정은 수용한다고 밝혔지만 이후 당헌·당규 위반 소지가 확인됐다"며 "위배 상태로 전당대회를 치를 경우 무효 소송 등 위험이 있어 지도부가 이를 해소해야 한다"고 말했다.

또 정 전 대표는 자신의 페이스북을 통해 "2대 1, 3대 1로 싸우면 흠씬 두들겨 맞는다. 많이 아프다" "두들겨 맞으면 많이 아프다. 잘 견뎌보겠다"는 글을 올리며 선호투표제를 지지하는 친명계의 공세를 직격하기도 했다.

정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 의원이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 김민석·송영길 "결정된 사항은 그대로 존중해야"..."룰이 큰 영향 미치지 않아" 분석도

반면 또 다른 당권주자인 김민석 전 국무총리는 지난 10일 호남 지역 일정 중 기자들과 만나 "선거에서 선수들이 룰을 가지고 이야기하지 않는 것이 좋다. 너무 시비를 걸면 치사해진다"며 "원칙적으로 전준위나 당에서 한 번 룰이 정해지면 유불리를 떠나 그대로 존중하는 게 좋다고 본다"고 반박했다.

송영길 전 대표 역시 선호투표제 논란에 대해 "그때는 맞고 지금은 틀린 것이냐", "바뀐 건 당헌·당규인가, 셈법인가"라며 직격탄을 날렸다.

그는 페이스북에서 "선호투표제는 지난해 7월 당무위원회가 결정했고, 이번 전준위가 다시 의결했다. 당헌·당규상 위반도 없다고 확인했다"며 "같은 지도부 아래에서 경기도당위원장을 이 방식으로 뽑았고 국회의장 후보 선거도 이 방식으로 치렀다. 그때는 맞고 지금은 틀린 것인가"라고 반문했다.

전대가 한 달 앞으로 다가온 상황에서 핵심 룰조차 정하지 못한 채 계파 간 샅바싸움만 이어지는 모습에 당 안팎에서는 "소모적 논쟁이 길어지고 있다"는 냉소가 나온다.

한 민주당 초선 의원은 뉴스핌과 통화에서 "어떤 룰을 도입하든 결과에 크게 영향을 미치진 않을 것이다. 당장 전대가 한 달 가량밖에 남지 않았는데 룰 세팅도 되지 않았다. 지방선거 과정에서도 룰 문제로 잡음이 있었는데 이렇게 되면 지도부도 부담이 커진다"고 우려의 목소리를 냈다.

또 다른 초선 의원은 "집권 여당의 전대인데, 또 집안싸움 모습만 보이는 것 같아 걱정"이라며 "컨벤션 효과(경선이나 전당대회 등 정치적 이벤트 직후 해당 정당이나 정치인의 지지율이 상승하는 현상)는 커녕 내홍만 보이다 끝날 수도 있다"고 위기감을 전했다.

seo00@newspim.com