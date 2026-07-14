우편집중국서 AI 물류기술 시험한다…정부, 민간 실증 지원

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전국 우편집중국 일부 현장실증 공간으로 개방

롤테이너 자동이송 등 대상

9월 실증사업 선정…올 하반기부터 현장 적용

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 물류현장에서 첨단기술을 검증할 기회가 부족했던 기업들이 전국 우편집중국에서 물류 기술을 실증할 수 있게 됐다.

서울 광진구 동서울우편물류센터 [사진=뉴스핌DB]

14일 국토교통부는 우정사업본부, 한국통합물류협회와 함께 물류산업의 인공지능 전환을 위해 민간 물류기술의 현장실증 기반을 마련하는 업무협약을 체결한다고 밝혔다. 이를 바탕으로 우편집중국을 활용한 시범사업을 추진한다.

최근 물류기술은 자동화 설비에서 AI 기반 지능형 운영체계로 빠르게 확대되고 있다. 기술개발 기업은 실제 물류현장에서 성능과 안정성을 검증할 기회가 부족해 기술 고도화와 사업화에 어려움을 겪어왔다.

이번 시범사업은 실제 우편물류 현장과 데이터를 민간에 개방하고 첨단 물류기술을 현장에서 실증할 수 있도록 지원하는 방식으로 추진된다.

협약에 따라 국토부는 관련 제도와 정책을 지원한다. 우정사업본부는 우편집중국 등 실증 환경을 제공하고 한국통합물류협회는 실증사업 참여기업을 모집한다.

시범사업은 전국 우편집중국 일부를 실증 현장으로 활용한다. 정부가 제시하는 지정과제와 함께 기업이 직접 기술과 아이디어를 제안하는 자유과제도 운영한다.

지정과제에는 롤테이너 자동 이송 기술과 초소형 소포 자동구분 기술 등이 포함된다. 기업 제안형 자유과제는 우편집중국에서 실증할 수 있는 물류기술과 운영 아이디어를 기업이 직접 제시하는 방식이다.

참여를 희망하는 기업은 이날부터 다음 달 21일까지 사업계획서를 포함한 신청서를 한국통합물류협회에 이메일로 제출해야 한다.

국토부 등은 실증계획과 현장 운용 적합성 등을 평가해 오는 9월 최종 실증사업을 선정할 예정이다. 선정된 기술은 올 하반기부터 본격적으로 현장실증에 들어간다.

오는 24일에는 사업설명회가 열린다. 설명회에서는 실증 현장과 사업계획서 작성 방법 등을 안내한다. 기업의 참여 수요를 반영해 다음 달 초에는 실증현장 방문도 진행할 예정이다.

박재순 국토부 교통물류실장은 "AI는 미래 물류산업의 경쟁력을 좌우할 핵심 기술"이라며 "물류현장이 필요로 하는 기술의 개발과 빠른 도입을 지원하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 정부가 물류산업의 인공지능 전환을 위해 추진하는 사업은 무엇입니까?

A. 국토교통부와 우정사업본부, 한국통합물류협회는 민간 물류기술의 현장실증 기반을 마련하기 위한 업무협약을 체결합니다. 이를 바탕으로 우편집중국을 활용한 시범사업을 추진합니다.

Q. 우편집중국을 실증 현장으로 활용하는 이유는 무엇입니까?

A. 기술개발 기업이 실제 물류현장에서 기술의 성능과 안정성을 검증할 기회가 부족했기 때문입니다. 실제 우편물류 현장과 데이터를 민간에 개방해 기술 고도화와 사업화를 지원할 계획입니다.

Q. 각 기관은 어떤 역할을 맡습니까?

A. 국토부는 관련 제도와 정책을 지원하고 우정사업본부는 우편집중국 등 실증 환경을 제공합니다. 한국통합물류협회는 실증사업에 참여할 기업을 모집합니다.

Q. 시범사업에서는 어떤 기술을 실증합니까?

A. 지정과제로 롤테이너 자동 이송 기술과 초소형 소포 자동구분 기술 등을 실증합니다. 기업이 우편집중국에서 적용할 수 있는 물류기술과 운영 아이디어를 직접 제안하는 자유과제도 운영합니다.

Q. 참여기업 모집과 실증사업 선정 일정은 어떻게 됩니까?

A. 참여를 희망하는 기업은 이날부터 다음 달 21일까지 사업계획서와 신청서를 한국통합물류협회에 이메일로 제출해야 합니다. 국토부 등은 실증계획과 현장 운용 적합성을 평가해 오는 9월 최종 사업을 선정하고 올 하반기부터 현장실증을 시작할 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com