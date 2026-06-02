넥슨 NDC 16일 개막...게임업계 화두는 'AI 실전 활용'

전체 51개 세션 중 15개 AI 집중 편성…게임 개발 현장 적용 사례 공개

넥슨·크래프톤·엠바크 총출동…글로벌 개발자 대담 세션 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 최대 규모의 게임 개발 지식 공유 행사인 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC)가 오는 16일 개막을 앞두고 게임업계의 관심이 집중되고 있다. 올해 NDC는 인공지능(AI)을 핵심 화두로 내세우고 게임 개발 현장의 실제 적용 사례와 글로벌 트렌드를 공유하는 한편, 전문가 대담 세션을 대폭 확대해 지식 교류의 폭을 넓힐 예정이다.

넥슨은 16일부터 열리는 'NDC 26'에서 게임 기획과 프로그래밍, 비주얼아트·사운드, 프로덕션 등 개발 전반에 걸친 다양한 세션을 진행한다고 2일 밝혔다. 넥슨 일본법인 이정헌 대표의 환영사를 시작으로 AI와 지식재산권(IP), 블록체인, 글로벌 게임 산업 동향 등 게임업계 주요 이슈를 폭넓게 다룬다.

지난해 'NDC 25' 강연장 모습 [사진=넥슨]

올해 NDC의 가장 큰 특징은 전문가 패널 토론 세션 확대다. 단순 강연 형식을 넘어 서로 다른 분야의 전문가들이 경험과 시각을 공유하는 대담형 세션을 총 8개 마련했다.

'서로 다른 게임을 동시에 개발한다는 것' 세션에는 넥슨게임즈 박용현 대표가 참여해 다수의 대형 프로젝트를 이끄는 리더십과 개발 철학을 소개한다. '내가 플레이하고 싶었던 게임을 만든다' 세션에서는 넥슨게임즈 김용하 PD와 프로젝트 문 김지훈 대표가 서브컬처 게임 개발 경험과 운영 노하우를 공유한다. 글로벌 인디게임 흥행작 '림월드' 제작자인 타이난 실베스터도 연사로 나서 게임 시스템과 플레이어 경험 설계에 대한 통찰을 전할 예정이다.

AI를 주제로 한 토론도 눈길을 끈다. 오픈AI 엔지니어 출신인 러브앤퓨리 김태훈 최고기술책임자(CTO)와 넥슨 이용욱 실장은 'AI가 10배 빠른 시대, 성장을 멈출 이유는 없다' 세션을 통해 AI 도입이 조직 운영과 성장 방식에 미치는 변화를 논의한다. 또 넥슨 강덕원 본부장과 크래프톤 임경영 VP는 '넥슨과 크래프톤의 AX 여정' 세션에서 AI 전환 과정의 시행착오와 성과를 공유한다.

올해 NDC에서는 AI가 게임 개발 현장에 어떻게 활용되고 있는지를 보여주는 실무 중심 발표도 대거 마련됐다. 전체 51개 세션 가운데 15개가 AI 관련 주제로 구성돼 역대 어느 때보다 높은 비중을 차지한다.

'NDC 26' 공식 이미지 [사진=넥슨]

특히 글로벌 흥행작 '아크 레이더스'와 '더 파이널스'를 개발한 엠바크 스튜디오는 머신러닝 기술을 실제 게임 개발 과정에 적용한 경험을 소개한다. 개발 과정에서 마주한 기술적 과제와 성과를 공유하며 AI 활용의 현실적인 가능성을 제시할 예정이다.

이 밖에도 생성형 AI를 활용한 스토리텔링 기획, 자연어 기반 AI 에이전트를 적용한 게임 데이터 분석 플랫폼 구축 사례 등 게임 개발 전반에 걸친 다양한 AI 활용 사례가 공개된다.

넥슨은 이번 행사를 통해 축적된 개발 노하우와 콘텐츠 운영 경험은 물론 게임 산업 전반의 최신 기술 흐름을 공유하는 장을 마련한다는 계획이다. 류은영 넥슨 인재전략실장은 "올해 NDC는 AI라는 거대한 변화가 실제 게임 개발 현장에서 어떻게 활용되고 있는지를 확인할 수 있는 자리"라며 "전문가 대담 세션을 확대해 참가자들이 보다 깊이 있는 통찰을 얻을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

syu@newspim.com