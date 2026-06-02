나인테크, 8.6세대 잉크젯 OLED 물류 이송장비 254억 수주

AI 핵심 요약beta
- 나인테크는 2일 254억원 규모 디스플레이 장비 수주를 확보했다고 밝혔다
- 이번 수주는 8.6세대 잉크젯 OLED 라인용 진공·질소 물류 이송장비 공급에 따른 성과다
- 배터리 장비 둔화 속 포트폴리오 다각화 및 신사업 확장의 기반이 될 전망이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나인테크는 국내 대기업의 8.6세대 잉크젯 OLED 라인용 진공(Vacuum) 및 질소(N2) 기반 물류 이송장비 공급업체로 선정되며 약 254억원 규모의 디스플레이 장비 수주를 확보했다고 2일 밝혔다.
잉크젯 OLED는 액체 상태의 발광 재료를 필요한 위치에 정밀하게 분사해 대형 화면에서도 균일한 품질 구현이 가능한 기술이다. 공정 특성상 발광 재료가 공기 중 수분이나 산소에 노출될 경우 손상되는 만큼 생산라인 전체를 진공 또는 질소 환경으로 유지해야 한다.
나인테크는 LG디스플레이·BOE·TIANMA 등 글로벌 주요 패널 업체에 진공·질소 기반 물류 이송 장비를 공급해온 경험을 보유하고 있다. 이를 바탕으로 8.6세대 잉크젯 OLED 양산 라인의 핵심 인프라 공급사로 선정됐다.
2025년 이차전지 업황 둔화로 배터리 장비 수주가 일시적으로 감소한 가운데, 이번 디스플레이 분야 수주는 사업 포트폴리오 다각화 전략에 따른 성과다.
나인테크는 자회사 에너지11(나트륨이온전지), 관계사 연화신소재(희토류·배터리 재활용)를 중심으로 소재 공급부터 장비·셀 생산·재자원화까지 아우르는 사업 확장을 추진하고 있다. AI 데이터센터 열관리용 열전소자, 차세대 배터리 소재 MXene(맥신) 상용화 등 신사업도 확대하고 있다.
나인테크 관계자는 "8.6세대 잉크젯 OLED는 기존 공정과 차원이 다른 기술적 요구를 가진 차세대 플랫폼"이라며 "이번 수주는 향후 사업 확장의 중요한 기반이 될 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com