방사청, 한화에어로 폭발사고 지원 착수… ADD·기품원 투입 검토

AI 핵심 요약beta
- 방위사업청이 2일 한화에어로스페이스 대전 폭발 사고와 관련해 ADD·국방기술품질원 기술 지원에 나서겠다고 밝혔다
- 사고는 고위험 공정인 세척 공실에서 로켓 추진제 관련 공구 세척 중 발생해 군 핵심 유도무기 생산시설 안전 관리에 우려를 낳았다
- 정부는 고용노동부 주관 중앙산재수습본부 등과 협조해 구조적 안전 관리 문제 여부를 포함한 정밀 원인 규명과 재점검에 나선다
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'천무·L-SAM' 추진제 생산시설서 폭발…56동 세척 공정 중 사고
고용부 주관 원인 규명 착수…방산 안전관리 체계 점검 불가피
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 5명의 사망자와 2명의 중경상자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 국방과학연구소(ADD)와 국방기술품질원 등 전문기관 인력 투입을 포함한 기술 지원에 나섰다.
김주철 방사청 대변인은 2일 국방부 정례브리핑에서 "방사청 차장을 본부장으로 하는 안전사고 대응 태스크포스(TF)를 구성해 상황을 관리하고 있다"며 "필요할 경우 ADD, 국방기술품질원 등 전문기관 인력을 통해 사고 원인 조사에 기술적 지원을 할 예정"이라고 밝혔다.
앞서 안규백 국방부 장관도 전날 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 "방위사업청과 함께 사고 원인 조사에 필요한 기술적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝힌 바 있다.
사고가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장은 다연장로켓 '천무', 장거리 지대공 유도무기 'L-SAM', 한국형 전술 지대지 유도무기(KTSSM) 등에 사용되는 추진체와 추진제를 생산하는 핵심 방산시설이다. 군 전력의 핵심 타격·요격 체계에 직결된 설비에서 사고가 발생했다는 점에서 파장이 크다.
이번 사고는 사업장 내 56동 '세척 공실'에서 로켓 추진제 관련 공구를 세척하는 과정에서 발생한 것으로 파악됐다. 추진제는 고에너지 화학물질로, 미세한 정전기나 잔류 물질에도 폭발 위험이 있는 고위험 공정으로 분류된다.
방위사업청은 방위사업법에 따라 군용 총포·도검·화약류 제조시설에 대한 허가와 감독 권한을 갖고 있으며, 해당 사업장에 대해서도 매년 정기 점검을 실시해왔다. 다만 이번 사고와 관련해 고보안 방산시설의 안전 관리에 구조적 문제가 있었던 것 아니냐는 지적이 제기되고 있다.
이에 대해 김 대변인은 "고용노동부 주관으로 중앙산업재해수습본부가 종합적인 원인 분석을 진행할 예정"이라며 "관계기관과 협조해 정확한 사고 원인을 규명하겠다"고 밝혔다.
이번 사고는 단순 산업재해를 넘어, 첨단 유도무기 생산 공정의 안전 관리와 방산 품질 통제 체계 전반을 재점검하는 계기가 될 것으로 보인다. 특히 추진제 취급 공정의 표준 작업 절차(SOP)와 안전 설비, 작업자 교육 체계에 대한 정밀 진단이 불가피하다는 지적이 나온다.
gomsi@newspim.com