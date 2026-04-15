뉴욕증시 개장 전 특징주...브로드컴·깃랩·로빈후드·퍼스트솔라↑ VS 샌디스크·마이크론·PNC파이낸셜↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 15일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 대형 은행들의 1분기 실적 발표와 인공지능(AI)·반도체·클라우드 인프라 관련 호재가 맞물리며 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.

은행주 가운데서는 실적 서프라이즈에 힘입어 강세를 보인 종목이 잇따랐지만, 일부 지역은행은 매출 부진 여파로 약세를 나타냈다. 기술주와 플랫폼주는 AI 전략 제휴, 구조조정, 규제 완화 기대감에 상승세를 보였다.

스마트폰 화면에 비친 로빈후드 로고 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 뱅크오브아메리카(BAC)

뱅크오브아메리카는 1분기 실적이 시장 기대를 웃돌면서 프리마켓에서 주가가 1% 넘게 상승했다. 주당순이익(EPS)은 1.11달러, 매출은 304억3000만달러를 기록했다. 시장 예상치는 각각 1.01달러, 299억3000만달러였다.

특히 주식 세일즈 및 트레이딩 부문의 호실적이 전체 실적 개선을 이끌었다.

◆ 브로드컴(AVGO)

브로드컴은 메타 플랫폼스(구 페이스북)와의 맞춤형 AI 칩 공급 확대 계획을 발표한 뒤 개장 전 거래에서 주가가 2.5% 넘게 급등했다. 회사는 메타에 1기가와트 규모의 맞춤형 칩을 공급하고, 향후 수 기가와트 규모로 확대할 계획이라고 밝혔다.

혹 탄 최고경영자(CEO)는 동시에 메타 이사회에서 물러날 예정이라고 전했다.

◆ 모간스탠리(MS)

모간스탠리는 1분기 실적이 예상치를 웃돌며 2% 상승했다. 주당순이익은 3.43달러, 매출은 205억8000만달러로 집계됐다. 시장 예상치는 각각 3달러, 197억2000만달러였다.

트레이딩 부문 수익이 기대치를 웃돈 것이 주가 상승을 이끌었다.

◆ 스냅(SNAP)

스냅은 전체 인력의 최대 16%를 감원하겠다고 발표한 뒤 5% 넘게 상승했다. 회사는 순이익 개선과 수익성 강화에 자원을 집중하기 위한 구조조정이라고 설명했다.

◆ 깃랩(GTLB)

깃랩은 알파벳(구글)과의 AI 협력 확대 소식에 5% 이상 올랐다. 회사 측은 AI 솔루션을 구글 클라우드를 통해 제공할 예정이라고 밝혔다.

◆ 로빈후드(HOOD) · 위불(BULL)

미국 증권거래위원회(SEC)가 개인 투자자 대상 단기매매 규제를 완화할 것으로 전해지면서 로빈후드는 5.5%, 위불은 6% 급등했다.

◆ 퍼스트솔라(FSLR)

퍼스트솔라는 중국이 미국에 대한 태양광 장비 수출 제한을 검토 중이라는 로이터 보도 이후 4.5% 넘게 상승했다. 보도에 따르면 중국은 전 세계 태양광 패널 장비의 약 80%를 생산하고 있다.

▷ 하락 종목

◆ PNC파이낸셜(PNC)

PNC파이낸셜은 1분기 실적에서 순이익은 예상치를 웃돌았지만 매출이 기대에 못 미치면서 1% 하락했다. EPS는 4.13달러, 매출은 61억7000만달러를 기록했다. 시장 예상치는 각각 3.93달러, 62억4000만달러였다.

퍼스트뱅크 인수 이후 비용 부담이 일부 반영된 것으로 분석된다.

◆ 메모리 반도체주

최근 10거래일 급등 랠리 이후 차익실현 매물이 나오면서 메모리 관련주는 일제히 약세를 보였다.

샌디스크(SNDK)는 1.5% 하락했고, 웨스턴디지털(WDC)과 시게이트 테크놀로지(STX)는 각각 1% 이상 밀렸다.

마이크론 테크놀로지(MU)는 내부자 지분 매각 공시 이후 2.3% 하락했다.미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 회사 내부 관계자가 총 2만4000주, 약 1010만달러어치를 매도했다.



koinwon@newspim.com