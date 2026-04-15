트럼프 "4월 말까지 이란과 합의 가능성 높아"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

종전 협상 재개 가능성 시사

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말까지 이란과 협상이 타결될 가능성이 높다고 말했다고 영국 스카이뉴스가 15일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 전날 전화인터뷰에서 찰스 3세 영국 국왕이 미국을 국빈 방문하기 전까지 이란과 합의를 이룰 가능성에 대한 질문에 "매우 가능하다. 그들(이란)은 꽤 심하게 두들겨 맞았다"고 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.14 mj72284@newspim.com

찰스 3세는 오는 27일부터 30일까지 미 워싱턴과 뉴욕을 찾아 백악관 국빈 만찬과 미 의회 연설 일정을 소화한다.

트럼프 대통령은 최근 폭스비즈니스와 한 인터뷰에서도 "내 생각엔 (전쟁이) 거의 끝나가는 것 같다"며 "그것이 종료되는 상태에 아주 근접했다고 본다"고 밝혔다.

뉴욕포스트와 인터뷰에서는 "앞으로 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있다"며 이란과 종전 협상이 재개될 가능성이 있다고 언급했다.

트럼프 대통령은 스카이뉴스에 영국과 관계에 대해서는 "도움을 요청했는데 그들(영국)은 돕지 않았다"며 거듭 불만을 표시했다. 영국은 미국의 이란 공습에 적극 동참하지 않았고 호르무즈 해협으로 파병도 거절했으며 중동 협력국 방공만 도왔다.

트럼프 대통령은 "그들(영국)에게 좋은 무역 합의를 해줬다. 필요 이상으로 좋은 합의였다"며 "그건 언제든 바뀔 수 있다"고 압박하기도 했다. 자동차와 철강·알루미늄 관세 감면을 골자로 지난해 양국이 발표한 무역 합의가 바뀔 가능성을 시사했다.

트럼프 대통령은 찰스 3세에 대해 "위대한 신사이고 내 친구이며 환상적인 분"이라고 극찬한 데 반해, 키어 스타머 영국 총리에 대해서는 "그를 좋아하지만 나쁜 이민 정책과 에너지 정책을 펼치는 비극적인 선택을 했다"고 지적했다.

stpoemseok@newspim.com