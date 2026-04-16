전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.16 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

트럼프, 신성모독 논란 이어 '예수와 포옹' 이미지 게시

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 미국 대통령이 15일 자신을 예수에 빗댄 AI 생성 이미지를 소셜미디어에 올렸다.
  • 교황 레오 14세와의 갈등 속에서 나온 행동으로, 부통령도 교황의 전쟁 비판을 반박했다.
  • 기독교 유권자들이 트럼프의 핵심 지지층인 가운데 종교 진영 간 대립이 심화되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

예수 형상화 논란 이틀 만에 또 이미지 올려

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 예수 그리스도와 포옹하는 모습을 담은 인공지능(AI) 생성 이미지를 자신의 소셜미디어에 올렸다. 자신을 예수에 빗댄다는 비판을 받은 게시물을 삭제한 지 불과 이틀 만의 일이다. 

트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜 계정에 해당 이미지를 리포스트했다. 이미지에는 눈을 감은 트럼프와 예수가 관자놀이를 맞대고 있는 모습이 담겼으며, 뒤에는 성조기가 보인다.

원본 게시물 작성자는 "나는 그다지 종교적인 사람이 아니었다"며 "그런데 이 악마적이고 사탄적인, 아이들을 희생시키는 괴물들이 폭로되는 것을 보면, 신이 자신의 '트럼프 카드'를 꺼내 드는 것 아닐까!"라고 적었다. 트럼프 대통령은 이 게시물을 재게시 하면서 "급진 좌파 광신도들은 싫어하겠지만 나는 꽤 멋지다고 생각한다"고 썼다.

이번 논란은 트럼프 대통령과 교황 레오 14세의 충돌이 격화되는 가운데 나왔다. 미국 태생 최초의 가톨릭 교황인 레오는 미국·이스라엘의 이란 공습으로 시작된 전쟁에 대해 공개적으로 비판해 오고 있다. 

트럼프 대통령은 전날 밤 트루스소셜에 별도 게시물을 올려 "누가 교황 레오에게 이란의 시위대 학살 소식을 전해달라"며 "이란의 핵폭탄 보유는 절대 용납할 수 없다"고 주장했다.

JD 밴스 미국 부통령도 같은 날 저녁 조지아대학교 강연에서 "그리스도의 제자들은 칼을 휘두르거나 폭탄을 투하하는 편에 서지 않는다"는 교황의 발언을 정면으로 반박하며 "교황이 신학적 문제를 언급할 때는 매우, 매우 신중해야 한다"고 경고했다.

교황 레오 14세는 트럼프 대통령의 비판에 대해 "트럼프 행정부가 두렵지 않다"며 계속 발언하겠다고 밝힌 바 있다. 그는 15일 알제리 연설에서 특정 국가를 지목하지 않은 채 국제법을 위반하는 '신식민주의 세력'을 강도 높게 비판했다.

기독교 유권자들은 트럼프 대통령의 핵심 지지층이다. 정기적으로 교회에 출석하지 않는 것으로 알려진 트럼프는 2024년 대선에서 가톨릭 신자를 포함한 기독교 유권자들의 압도적 지지를 받아 당선됐다. 

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 예수와 포옹하는 장면이 담긴 인공지능(AI) 생성 이미지를 재게시했다.[사진=트럼프 대통령 트루스 소셜] 2026.04.16 mj72284@newspim.com

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동