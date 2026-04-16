[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 16일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 16일 공론화위원회 백서 전달과 지방소멸대응 자문위원회 결과보고회를 개최했다.
- 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 등 상임위원회 전체회의가 개최됐다.
- 탄소중립 포럼, 노동구조개혁 토론회 등 의원실 세미나와 다양한 기자회견이 진행됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:30 공론화위원회 백서 전달 및 미래세대 대표 면담 / 국회접견실
11:40 지방소멸대응 자문위원회 결과보고회 / 국회접견실
15:00 세월호참사 12주기 기억식 / 안산 화랑유원지
◆상임위원회
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
10:30 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
13:30 기후위기특별위원회 탄소중립기본법심사소위원회 / 본관 622호
◆의원실 세미나
09:30 2026 상반기 탄소중립 K-Tech 포럼 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 "피해 어미의 목소리를 듣다": 감척지원금 과세 문제의 올바른 해결을 위한 국회 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
10:00 AI 전환 시대, 청소년활동 지원 정책 방향 간담회 / 의원회관 제4공용회의실
10:00 이재명 정부 노동구조개혁 무엇을 어떻게 할 것인가? / 국회도서관 소회의실
10:00 전국 공원묘원 플라스틱 조화 문제 해결을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 한반도 평화공존을 위한 남북 에너지 협력방안 마련 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:30 PBR 1배 미만 상장사 기업가치 제고 공시 의무화를 통한 자본시장 선진화 방안 / 의원회관 제7간담회의실
10:30 제137회 세계 노동자의 날 기념 시리즈 좌담회: 다시, 노동의 시간: 3회차 내일의 노동 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 제15차 K-바이오헬스 포럼: 기증 인체조직의 올바른 사용을 위한 합리적 규제 방안 / 의원회관 신관 제3세미나실
15:00 수소연료전지 산업 활성화를 통한 GX & AX 추진과 수출산업화 / 의원회관 제3간담회의실
15:00 직장 내 괴롭힘, 왜 반복되는가 -일터의 존엄과 안전을 위한 제도 개선 과제- / 의원회관 제4간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 [현안 기자회견]
09:20 [진보당 장지화 성남시장 후보, 신상진 시장의 대장동 환수 정치 쇼 중단 및 주민감사 청구 기자회견]
09:40 [서울시당 대학생위원회 정책 기자회견]
10:00 [디지털자산 기자회견]
10:40 [교육대개혁 요구 1,000인 선언 추진 기자회견]
11:00 [국가기관 공무직 처우 실태 및 기획예산처 원청교섭 촉구 기자회견]
11:20 [6.3 지방선거 여성농민 요구안 발표 기자회견]
13:00 [KT토탈영업 TF 해체 환영 및 개혁 과제 촉구 기자회견]
13:20 [택시발전법 개정안 위헌성 규탄 기자회견]
13:40 [현안 기자회견]
14:00 [원폭피해자법 개정안 발의 기자회견]
14:20 [여수 택배노동자 산재사고 의식불명 41일째, CJ대한통운 책임 촉구 기자회견]
14:40 [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
11:30 <착!붙 공약 프로젝트> 8호·9호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
15:00 [정부 주관] 4.16세월호참사 12주기 기억식
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의 / 국회 본관 245호
15:00 [정부 주관] 4.16세월호참사 12주기 기억식
◆국민의힘
*장동혁 당대표
방미 일정
*송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당-국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*조국 당대표
08:30 CBS-R <박성태의 뉴스쇼> 출연
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장
*서왕진 원내대표
09:30 최고위원회의 / 정치개혁 광장
09:45 세븐브로이-대한제분 상생협력기금 출연식 / 국회 의원회관 306호
15:00 세월호참사 12주기 기억식 / 안산화랑유원지 제3주차장
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:00 부산 지역 현장 최고위원회의 / 부산 부산진구 중앙대로680번길 29
11:00 경상남도당 창당대회 / 경남 창원시 성산구 원이대로 450
*이준석 당대표
17:00 공인회계사 공공정책 리더십캠프 강연 / 한국공인회계사회
*천하람 원내대표
15:00 세월호참사 12주기 기억식 / 안산 화랑유원지 제3주차장
chogiza@newspim.com