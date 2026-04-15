[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 15일

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

08:30 경남MBC 라디오 '좋은아침입니다' 출연 / 경남 MBC

09:40 부마민주항쟁 헌법전문 수록 범시민추진위원회 결의대회 / 월영광장

◆상임위원회

10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호

10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호

10:00 국토교통위원회 교통법안심사소위원회 / 본관 529호

14:00 기후에너지환경노동위원회 기후에너지환경법안심사소위원회 / 본관 622호

◆의원실 세미나

10:00 김윤 의원실 등, 장애인 치과의료 접근성 개선을 위한 지역장애인구강진료센터의 제도화와 지속가능한 운영방안 모색 / 의원회관 제11간담회의실

10:00 박홍배 의원실 등, 적극적이고 투명한 주주권 행사를 위한 개선방안 토론회 / 의원회관 제6간담회의실

10:00 김소희 의원실, 지속가능한 AI 시대를 위한 탄소중립과 산업정책 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실

10:00 김교흥 의원실, 콘텐츠산업 특성을 반영한 기업육성 정책 차별화 방안 토론회 / 의원회관 제8간담회의실

10:00 조지연 의원실, 특수교육대상 영유아 및 학생의 교육권 강화를 위한 학급 운영기준 개선 토론회 / 의원회관 제1소회의실

10:30 김성회 의원실, AI 시대의 K-게임, 노동자에게 길을 묻다 / 의원회관 제3간담회의실

11:00 송석준 의원실 등, 해병대 창설 77주년 기념: 해병대 위상 강화를 위한 준4군 체제 입법 설명회 및 원로 위로 행사 / 의원회관 대회의실

13:30 이강일 의원실 등, 글로벌 기관투자자 라운드테이블: ICGN & 더불어민주당 K-자본시장 특별위원회 / 의원회관 제8간담회의실

14:00 최보윤 의원실 등, AI 접근성과 산업 경쟁력: 정책과제와 산업 대응 / 의원회관 제1소회의실

14:00 한창민 의원실 등, 국가보안법 피해자 연속 증언 프로젝트 목소리들 / 의원회관 제2간담회의실

14:00 박홍배 의원실 등, 취약계층노동자·미등록이주노동자 건강권 보장을 위한 토론회 / 의원회관 제10간담회의실

15:00 황명선 의원실, 미래 장교 양성체계 혁신을 위한 사관학교 통합 세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실

16:00 최형두 의원실 등, 마산 화양연화 르네상스를 위한 국회토론회 / 의원회관 제9간담회의실

◆소통관 기자회견

09:40 정혜경 의원, [청호나이스 밀실매각 규탄 및 사모펀드 매각 저지 기자회견]

10:00 박해철 의원, [더불어민주당 세월호특별위원회 기자회견]

10:40 한창민 의원, [개인정보 유출기업 영업정지법 발의 기자회견]

11:20 전종덕 의원, [반개혁 농협 기득권 카르텔 규탄, 농협개혁 촉구 기자회견]

11:40 김상욱 의원, [공공형 어린이집 관련 기자회견]

13:40 최혁진 의원, [공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안 발의 기자회견]

14:00 윤종오 의원, [상속세(가업상속공제) 법안 발의 기자회견]

14:20 배현진 의원, [현안 관련 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표

10:00 부산 현장 최고위원회의/부산항 국제전시컨벤션센터 5층 이벤트 B홀 / 부산 동구 충장대로 206

12:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산진구 부전시장 민생현장 방문 / 부전역 공영주차장

14:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산 기장군 해조류 건조 작업 현장 체험 / 카페인24 기장대변항점 앞

*한병도 원내대표

- 공개 일정 없음

◆국민의힘

*장동혁 당 대표

-방미 일정

*송언석 원내대표

09:20 국민의힘 약자와의동행위원회(위원장 조지연) 주최 <특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구 대회> / 국회 본관 앞 계단

10:00 국민의힘·경제계 노동현안 간담회 / 국회 본관 228호

10:00 국회 외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호

◆조국혁신당

*조국 당대표

08:30 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 출연

*서왕진 원내대표

9:30 [인터뷰] 장윤선의 취재편의점

◆개혁신당

이준석 당대표

11:00 Korea Buidl Week 2026 / 그랜드힐 컨벤션

*천하람 원내대표

10:00 재정경제기획위원회 한국은행 총재 인사청문회 / 국회 본관 430호

15:00 머니투데이 정책아카데미 강연 / 여의도 켄싱턴 호텔

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