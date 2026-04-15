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2026.04.15 (수)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 15일

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AI 핵심 요약

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  • 국회의장이 14일 경남MBC 라디오 출연과 부마민주항쟁 헌법전문 수록 행사에 참석했다.
  • 상임위원회 전체회의와 의원실 세미나가 오전 10시부터 다수 개최되며 정책 논의가 진행됐다.
  • 더불어민주당 정청래 당대표가 부산에서 최고위원회의와 민생현장 방문 일정을 소화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

08:30 경남MBC 라디오 '좋은아침입니다' 출연 / 경남 MBC
09:40 부마민주항쟁 헌법전문 수록 범시민추진위원회 결의대회 / 월영광장

◆상임위원회

10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
10:00 국토교통위원회 교통법안심사소위원회 / 본관 529호
14:00 기후에너지환경노동위원회 기후에너지환경법안심사소위원회 / 본관 622호

◆의원실 세미나

10:00 김윤 의원실 등, 장애인 치과의료 접근성 개선을 위한 지역장애인구강진료센터의 제도화와 지속가능한 운영방안 모색 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 박홍배 의원실 등, 적극적이고 투명한 주주권 행사를 위한 개선방안 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 김소희 의원실, 지속가능한 AI 시대를 위한 탄소중립과 산업정책 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 김교흥 의원실, 콘텐츠산업 특성을 반영한 기업육성 정책 차별화 방안 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 조지연 의원실, 특수교육대상 영유아 및 학생의 교육권 강화를 위한 학급 운영기준 개선 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:30 김성회 의원실, AI 시대의 K-게임, 노동자에게 길을 묻다 / 의원회관 제3간담회의실
11:00 송석준 의원실 등, 해병대 창설 77주년 기념: 해병대 위상 강화를 위한 준4군 체제 입법 설명회 및 원로 위로 행사 / 의원회관 대회의실
13:30 이강일 의원실 등, 글로벌 기관투자자 라운드테이블: ICGN & 더불어민주당 K-자본시장 특별위원회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 최보윤 의원실 등, AI 접근성과 산업 경쟁력: 정책과제와 산업 대응 / 의원회관 제1소회의실
14:00 한창민 의원실 등, 국가보안법 피해자 연속 증언 프로젝트 목소리들 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 박홍배 의원실 등, 취약계층노동자·미등록이주노동자 건강권 보장을 위한 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
15:00 황명선 의원실, 미래 장교 양성체계 혁신을 위한 사관학교 통합 세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실
16:00 최형두 의원실 등, 마산 화양연화 르네상스를 위한 국회토론회 / 의원회관 제9간담회의실

◆소통관 기자회견

09:40 정혜경 의원, [청호나이스 밀실매각 규탄 및 사모펀드 매각 저지 기자회견]
10:00 박해철 의원, [더불어민주당 세월호특별위원회 기자회견]
10:40 한창민 의원, [개인정보 유출기업 영업정지법 발의 기자회견]
11:20 전종덕 의원, [반개혁 농협 기득권 카르텔 규탄, 농협개혁 촉구 기자회견]
11:40 김상욱 의원, [공공형 어린이집 관련 기자회견]
13:40 최혁진 의원, [공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안 발의 기자회견]
14:00 윤종오 의원, [상속세(가업상속공제) 법안 발의 기자회견]
14:20 배현진 의원, [현안 관련 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
10:00 부산 현장 최고위원회의/부산항 국제전시컨벤션센터 5층 이벤트 B홀 / 부산 동구 충장대로 206
12:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산진구 부전시장 민생현장 방문 / 부전역 공영주차장
14:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 부산 기장군 해조류 건조 작업 현장 체험 / 카페인24 기장대변항점 앞

*한병도 원내대표
- 공개 일정 없음

◆국민의힘

*장동혁 당 대표
-방미 일정

*송언석 원내대표
09:20 국민의힘 약자와의동행위원회(위원장 조지연) 주최 <특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구 대회> / 국회 본관 앞 계단
10:00 국민의힘·경제계 노동현안 간담회 / 국회 본관 228호
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호

◆조국혁신당

*조국 당대표
08:30 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 출연

*서왕진 원내대표
9:30 [인터뷰] 장윤선의 취재편의점

◆개혁신당

 이준석 당대표
11:00 Korea Buidl Week 2026 / 그랜드힐 컨벤션

*천하람 원내대표
10:00 재정경제기획위원회 한국은행 총재 인사청문회 / 국회 본관 430호
15:00 머니투데이 정책아카데미 강연 / 여의도 켄싱턴 호텔

seo00@newspim.com

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애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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