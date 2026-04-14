[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 14일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 10시15분 부산민주공원 참배했다.
- 상임위 10시 여러 법안소위 열고 14시 국방위 전체회의 진행했다.
- 민주당 정청래 대표 10시30분 공약 발표하고 각당 대표 기자회견 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:15 부산민주공원 참배 / 부산민주공원 넋기림마당
10:45 부마민주항쟁 헌법전문 수록 범시민추진위원회 주최 간담회 / 부산민주공원 상설전시실
14:40 부마민주항쟁탑 참배 및 부마민주항쟁로명예거리 방문 / 부산대학교
◆상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송법안심사소위원회 / 본관 628호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안소위원회 / 본관 501호
10:00 국토교통위원회 국토법안소위원회 / 본관 529호
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 과학기술정보방송통신위원회 과학기술원자력법안심사소위원회 / 본관 628호
14:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
16:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제48강 / 의원회관 제1소회의실
09:30 윤종군 의원실 등, 기술은 누구 편인가? AI시대, 감시를 넘어 민주적 일터로 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:30 이준석 의원실 등, 미-이란 충돌 장기화와 호르무즈 해협: 한·미·일 전략적 대응 / 의원회관 제2간담회의실
13:30 김문수 의원실 등, 5극 3특 실현을 위한 지방대학 발전방안 국회정책토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 김성원 의원실 등, AI 바이오헬스산업 지원 전문생산기술연구소의 역할과 과제 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 이주희 의원실 등, 청소년 성범죄 대응과 피해자 회복을 위한 통합적 접근 모색 / 의원회관 제7간담회의실
14:30 임종득 의원실 등, 2026 美 국방전략 대변혁과 한미동맹 비전 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
10:20 김기표 의원, [영유아 교사 휴식권 보장법 대표발의 기자회견]
10:40 이성권 의원, [정치 현안 기자회견]
11:00 전현희 의원, [서초(갑) 현안 기자회견]
11:40 정춘생 의원, [생명안전기본법 제정 촉구 기자회견]
13:00 이미선 대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
13:20 김선교 의원, [장영하 성남시수정구당협위원장 관련 기자회견]
13:40 김민전 의원, [정치 현안 기자회견]
14:00 안철수 의원, [분당갑 지방선거 관련 기자회견]
14:20 윤종오 의원, [진보당 김종훈 울산시장 후보 단일화 관련 입장 발표 기자회견]
14:40 김용태 의원, [김병욱 전 국회의원, 포항시장 공천 관련]
15:20 정동영 의원, [K-로봇 피지컬AI 실증공유센터 구축 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
10:30 <착!붙 공약 프로젝트> 6호·7호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 신용한 충북도지사 후보 환영식 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:40 석유화학-플라스틱업계 사회적 대화기구 상생협약식 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
방미 일정
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 맘(Mom)편한특위 주최 <난임치료 지원정책, 무엇이 바뀌어야 하는가> / 국회 의원회관 제2소회의실
◆조국혁신당
*조국 당대표
10:00 국회의원 재보궐선거 출마 기자회견 / 국회 본관 당회의실(224호)
*서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 KBS1-R <전격시사> 출연
10:30 미-이란 충돌 장기화와 호르무즈 해협: 한·미 전략적 대응 세미나 / 국회의원회관 제2간담회의실
14:00 과학기술원자력법안심사소위 / 국회 본관 628호
16:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
17:00 SBS-R <편상욱의 뉴스직격> 출연
*천하람 원내대표
10:10 중앙일보-Y <불편한 여의도> 출연
18:20 여수MBC <라디오전망대> 전화인터뷰
jeongwon1026@newspim.com